Voorbereidend werk voor Boogplein Winsum weer opgepakt

Uitspraak begin 2022

De rechter heeft besloten dat de geldigheid van het bestemmingsplan niet wordt uitgesteld. Daarom gaan we door met de voorbereidingen van de plannen voor het Boogplein. Bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen. Met het uitvoeren van de plannen wachten we totdat de rechter uitspraak over het ingestelde beroep heeft gedaan. Dat volgt waarschijnlijk begin 2022.

Plannen samen met inwoners en ondernemers gemaakt

“De uitspraak van vandaag schept vertrouwen in het definitieve oordeel van de Raad van State”, stelt wethouder Eltjo Dijkhuis. “We hebben met elkaar – gemeente, inwoners en ondernemers – een goed plan neergezet. We willen niet te ver op de zaken vooruitlopen. Maar het lijkt erop dat we door kunnen met de ontwikkeling van het Boogplein. De komende tijd pakken we de voorbereidende werkzaamheden verder op. Met de realisatie van de plannen wachten we nog even totdat er een uitspraak in de zogenaamde ‘bodemprocedure’ is. Tot die tijd is het nog even pas op de plaats.”

Centrumplannen

Met de aanpak van het Boogplein in Winsum wil de gemeente de functie en uitstraling van het centrum versterken. Daarmee wordt de leefbaarheid van het dorp vergroot. Op het nu nog lege Boogplein komen appartementen, woningen en winkelruimte. Drie oude knotlindes worden behouden en verplaatst.

Naast Winsum worden ook de functie en uitstraling van de centra van Bedum, Uithuizen en Uithuizermeeden in de gemeente versterkt. Lees meer over de centrumplannen.



Foto: Gemeente Het Hogeland