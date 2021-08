Voorlopig genoeg spullen voor Afghanen in Zoutkamp

Inzamelingsactie

Het Groninger kringloopbedrijf De Zeecontainer startte kort geleden een inzamelingsactie voor de Afghaanse vluchtelingen die tijdelijk in de kazerne in Zoutkamp zitten. Dat leverde zoveel reacties op dat het bedrijf nu niet genoeg opslagruimte heeft. In een loods van de gemeente in Leens is de komende maanden 80 m2 ruimte beschikbaar.

Reactie COA

Het COA laat weten dat er op dit moment genoeg spullen zijn voor de Afghanen. “De reacties zijn hartverwarmend. Maar het lijkt er op dat we eerst genoeg hebben. We zijn natuurlijk blij met de massale steun die we hebben ontvangen. We roepen iedereen op spullen ‘gewoon’ naar kringloopbedrijven te brengen. Mochten er later toch nog meer nodig zijn dan melden we dat’, zegt woordvoerster Jacqueline Engbers van COA.

Reactie burgemeester Bolding

Burgemeester Henk Jan Bolding zei gisteren tijdens een interview met RTVNoord dat inwoners de kans zouden krijgen om spullen voor de Afghanen bij de gemeente aan te bieden. Dat is nu niet meer nodig.

Bolding: “Er is inmiddels ruim voldoende materiaal ingezameld. Geweldig om te zien hoe Groningers met onze tijdelijke gasten meeleven. Bedankt daarvoor! Maar we koersen op de bevindingen van het COA: voorlopig is er genoeg. Desondanks willen we als gemeente tóch een bijdrage leveren. De tijdelijke opslag in Leens voor De Zeecontainer is het minste wat we kunnen doen.”

Foto: Gemeente Het Hogeland