Wat is belangrijk aan een jeugdsoos in het dorp? Laat het ons weten

Online vragenlijst

Wij zijn benieuwd naar de mening van jong en oud. Daarom hebben we een online vragenlijst over jeugdsozen gemaakt. We willen graag weten wat onze inwoners belangrijk vinden aan een jeugdsoos. Vul de vragenlijst in en help ons mee. Het duurt maximaal een paar minuten. Alvast bedankt!

Wat doen we met de uitkomsten?

We gaan kijken wat er nodig is om jeugdsozen een veilige ontmoetingsplek voor jongeren te laten zijn. Maar ook hoe de jeugdsoos goed binnen de omgeving past. Hoe meer ingevulde vragenlijsten we krijgen, des te beter we dat kunnen doen.

Foto: Gemeente Het Hogeland