Wat vindt u van de service van de gemeente?

Van 26 april tot en met 24 mei 2021 houden wij een onderzoek onder inwoners van Het Hogeland. Wij horen graag wat u van onze service vindt en wat uw wensen en behoeften zijn. Zo kunnen we gericht onze service verder verbeteren.

Zo kunt u meedoen

U kunt de vragenlijst online invullen via hethogeland.nl/onderzoek2021. De vragenlijst is deze week ook verstuurd naar 1.500 adressen in Het Hogeland. Daarnaast worden er telefonische interviews afgenomen.

Hulp nodig?

Meedoen aan het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Wilt u graag meedoen maar lukt het niet om de vragenlijst online in te vullen? Bel ons op 088 -345 88 88. Wij maken dan een terugbelafspraak met u voor een telefonisch interview. Een medewerker van bureau Onderzoekdoen.nl belt u dan later. Dat is het bureau waarmee we het onderzoek uitvoeren.

De resultaten van dit inwonersonderzoek worden samengevoegd met die van een eerder onderzoek van 2020.

Foto: Gemeente Het Hogeland