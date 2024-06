Werelderfgoedcentrum Wadenzee en Compass Group Nederland bundelen krachten voor unieke horeca-ervaring

LAUWERSOOG – Compass Group Nederland en het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) kondigen met trots hun nieuwe samenwerking aan. Als de nieuwe horecapartner van het WEC zal Compass Group Nederland een bijzonder horecaconcept ontwikkelen dat de schoonheid en het belang van het Waddengebied weerspiegelt. Het café en restaurant op de begane grond van het WEC, met een adembenemend uitzicht op de Waddenzee en Schiermonnikoog, wordt dé ontmoetingsplek voor zowel bezoekers, gasten, medewerkers, onderzoekers als lokale bewoners.

Het restaurant biedt een menu waarop vers, verantwoord, lokaal en in ieder gerecht terug zijn te vinden. Genieten in rust, op ieder moment van de dag. Compass Group zal samen met WEC culinaire events organiseren in het nieuwe restaurant en tevens zorgdragen voor de catering tijdens zakelijke groepen en conferenties in het WEC. Alles met respect voor de Waddenzee.

Vandaag werd het contract officieel ondertekend door Adriaan Dönszelmann, projectdirecteur van het WEC, en Jacqueline van Beek, algemeen directeur van Compass Group. Dönszelmann benadrukt: “Compass heeft laten zien dat zij zowel commercieel, inhoudelijk als in flexibiliteit naadloos aansluiten bij de waarden en ambities van het WEC.” Van Beek voegt hieraan toe: “Wij zijn vereerd om met het WEC samen te werken. Ons lokale en duurzame karakter past perfect bij hun missie en visie.”

Het nieuwe horecaconcept en de menukaart zullen het duurzame en lokale karakter van het WEC versterken en bezoekers vanaf de opening in het voorjaar van 2025 verrassen.

Over Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) is een initiatief van en bouwt voort op Zeehondencentrum Pieterburen en wordt de nieuwe Werkplaats van de Wadden. Het WEC in Lauwersoog wordt de plek om het Waddengebied mee te maken. Hier worden krachten gebundeld van nieuwsgierige bezoekers, onderzoekers, zeehondenverzorgers, duurzame vissers, bewoners en ondernemers. Samen vertellen we hier het verhaal van het Waddengebied om gezamenlijk actief bij te dragen aan een duurzame toekomst voor dit gebied en een impuls te geven aan de economie in de regio. Bewustwording creëren van de kwetsbaarheid van het Waddengebied en de noodzaak om op zoek te gaan naar een nieuwe balans tussen natuur en mens staan hierbij voorop. In het voorjaar van 2025 is de verwachte opening voor publiek. Meer informatie is te vinden op de website wec-waddenzee.nl.

Over Compass Group Nederland

Compass Group, ‘s werelds grootste food- en servicebedrijf met de Nederlandse labels Eurest – verkozen tot beste bedrijfscateraar in 2023/2024, ESFM, Famous Flavours, Maison van den Boer en Xandrion, heeft een duidelijke missie: met hun producten en diensten een positieve impact maken op het welzijn van de planeet, mens en dier. Met bijna 3.500 medewerkers die zich inzetten voor ongeveer 1.700 organisaties in verschillende sectoren in Nederland, begrijpt Compass Group de kracht van collectieve actie als het gaat om duurzaamheid. De pijlers in de duurzaamheidsstrategie NuLA zijn milieu, mens & maatschappij en vitaliteit. Het staat voor de reis naar een betere wereld, waarin ze zorgvuldig omgaan met zowel voedsel en drank als met het talent en vitaliteit van de gasten en hun medewerkers. Compass Group Nederland heeft zich ertoe verbonden om de uitstoot te verminderen en om wereldwijd klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

Foto: Ingezonden