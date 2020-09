Werk in uitvoering: onderhoud bermen en sloten in Het Hogeland

In opdracht van de gemeente Het Hogeland is Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. bezig met het maaien van gemeentelijke bermen en het opschonen van sloten. Het bedrijf uit Bedum voert de onderhoudswerkzaamheden uit in de voormalige gemeenten Bedum, De Marne en Winsum. In de voormalige gemeente Eemsmond onderhoudt de gemeente de bermen en sloten zelf. Eind november worden de werkzaamheden afgerond.

Oproep aangrenzende perceeleigenaren

Bent u eigenaar van een perceel en bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van een deel van de sloot langs uw perceel? Als Van der Werf het maaisel op uw perceel mag verwerken, maaien zij kosteloos ook uw deel van de sloot. Neem hiervoor contact op met de aannemer, via 050-3012500.

Foto: Gemeente Het Hogeland