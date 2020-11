Wethouder Theo de Vries neemt taken voorganger over

Dit betekent dat De Vries verantwoordelijk wordt voor:

Recreatie en Toerisme

Landbouw, Visserij en Natuur

Beheer en Onderhoud

Gemeentelijk Vastgoed

Milieu en circulaire economie (afval, water, riolering)

Sport

Omgevingswet

Als gebiedswethouder wordt Theo de Vries verantwoordelijk voor:

de dorpen in het oostelijke deel van de oude gemeente De Marne

Adorp

Sauwerd

Wetsinge

Winsum

Zuidwolde

Noordwolde.

De komst van de nieuwe wethouder zorgt niet voor verandering in de taken van de andere collegeleden. Wel is een aantal grote projecten opnieuw verdeeld. Theo de Vries wordt verantwoordelijk voor de centrumplannen voor Winsum en de Multifunctionele Accommodatie in Bedum. Wethouder Kristel Rutgers gaat verder met het project De Tirrel in Winsum.



Foto: Gemeente Het Hogeland