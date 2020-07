Wie wint de Culturele Stimuleringsprijs 2020 gemeente Het Hogeland?

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “We zijn trots op wat wij hebben aan cultuur in onze gemeente. Cultuur is van groot belang voor de samenleving. De afgelopen maanden hebben we kunnen zien hoe er nieuwe en creatieve manieren gezocht zijn om iedereen te kunnen laten genieten van alle culturele pareltjes in onze gemeente. En bovenal wil de gemeente haar waardering voor het culturele veld uiten in tijden waarin onze cultuurmakers het zwaar te verduren hebben.”

‘Culturele Stimuleringsprijs gemeente Het Hogeland’

Voor de prijs komt een veelbelovend persoon of organisatie in aanmerking die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en/of zichtbaarheid van de cultuur in Het Hogeland. Het initiatief of product levert een bijdrage aan de vernieuwing van het culturele klimaat in de gemeente Het Hogeland. Voor de ontwikkeling van het culturele klimaat in de gemeente vormt de persoon of organisatie een belangrijke bron van inspiratie en vernieuwing. De stimuleringsprijs kan als een aanmoediging dienen en als een impuls voor doorontwikkeling van het initiatief of product.

De jury van de Culturele Stimuleringsprijs gemeente Het Hogeland bestaat uit de genomineerden van 2019: Kunstvloed, Blad, Oosterhouw en Hogeland in beeld.

Criteria

Binding mét of een belang voor Het Hogeland. Kwaliteit en een breed bereik. De persoon of organisatie is gedreven om zich verder te ontwikkelen voor het culturele klimaat in de gemeente Het Hogeland. Vernieuwende karakter. Brede samenwerking met andere personen en organisaties binnen en buiten de gemeente.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 14 augustus 2020. Stuur de gegevens met onderbouwing naar Teresa Willems, t.willems@hethogeland.nl of naar Rixt Vellenga, r.vellenga@hethogeland.nl.

In september worden de 5 genomineerden bekend gemaakt. In het najaar wordt de winnaar bekend gemaakt en vindt de uitreiking plaatst.

Foto: Gemeente Het Hogeland