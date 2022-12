Word verliefd op Groningen via het Pronkjewailpad

HET HOGELAND – Er ligt al zo’n 1.000 km Pronkjewailpad, een gastvrij lange-afstandpad in Groningen langs talloze mooie pronkjuwelen in de schatkamer van Groningen. Het Pronkjewailpad bestaat uit vier windrichtingen: Noord, Zuid, Oost en West en hebben allemaal een eigen verbindend thema.

Gastrvrije ondernemers

Uniek aan het Pronkjewailpad is de samenwerking met zo’n 500 (toeristische, recreatieve en culturele) ondernemers op de route. Zij fungeren als stempelpost en bieden de wandelaars daarnaast een gastvrij gebaar aan. Bijvoorbeeld iets te proeven, te beleven of te ontdekken. Erg leuk voor de wandelaar en een mooie kans voor de ondernemer om een ‘visitekaartje’ af te geven!

(Verdwenen) borgen en kloosters

Ieder jaar staat het Pronkjewailpad in het teken van een typisch Gronings thema. De afgelopen jaren hebben bijvoorbeeld Groninger kerken, molens en het landschap centraal gestaan. In 2023 zal het centrale thema te maken hebben met (verdwenen) borgen en kloosters: de kastelen in Groningen. Deze nieuwe Noordroute loopt zoveel mogelijk langs en door locaties waar borgen en kloosters staan (of hebben gestaan).

Etappe van de maand

Het wandelen van het complete Langeafstand wandelpad is niet voor iedereen weggelegd. Daarom is op het Pronkjewailpad de ‘Etappe van de Maand’ geïntroduceerd. Hiermee wordt de volledige route opgedeeld in kleinere etappes en worden gedurende een maand extra activiteiten en arrangementen georganiseerd. Zo is het voor (bijna) iedereen mogelijk om eenvoudig kennis te maken met wandelen op het Pronkjewailpad.

Voorlopers verkennen route rond Winsum

De nieuwe Noordroute gaat in het weekend van 8, 9 april 2023 open voor wandelaars. De voorbereidingen zijn in volle gang en daar komt heel wat bij kijken. Onder andere zijn Voorlopers deze weken op pad om op de globaal uitgezette route de pronkjuwelen onderweg alvast te ontdekken en ondernemers enthousiast te maken voor deelname als stempelpost en voor een gastvrij gebaar. U kunt ze zomaar tegenkomen onderweg!

Foto: Tocht om de Noord