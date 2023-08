Zeehondencentrum opent expositie over Japanse oester

PIETERBUREN – Met het oog op de verhuizing van het opvangcentrum naar Lauwersoog opent het Zeehondencentrum nu een nieuwe expositie. De Waddenzee is niet alleen het leefgebied van de zeehond, maar ook de Japanse oester. In deze nieuwe tentoonstelling waant de bezoeker zich even in het leven van dit kleine diertje.

In de nieuwe expositie ‘WAD EXOTISCH!’ is de bezoeker even te gast in de woonkamer van de Japanse oester. Een dier dat een heel andere oorsprong heeft dan de Waddenzee, maar hier toch terecht is gekomen. Hoe komt dat zo? En nu de Japanse oester hier is, wat heeft dat voor effect? Deze vragen en meer worden beantwoord in deze expositie. De expositie is gratis te bezoeken na het kopen van een entreeticket aan Zeehondencentrum Pieterburen. Net als het bezoekerscentrum zelf is de expositie iedere dag te bezoeken tussen 10:00 en 17:00 uur. De expositie zal ook na de zomervakantie nog blijven staan.

Zeehondencentrum Pieterburen

Verder gaat de dagelijkse verzorging van zeehonden ook door. Op dit moment worden er voornamelijk pups van de gewone zeehond opgevangen in Pieterburen. Het Zeehondencentrum neemt bezoekers mee in de verzorging van de dieren, zoals bijvoorbeeld bij het voeren. Zeehondencentrum Pieterburen is hét grootste zeehondenziekenhuis van Europa en elke dag van het jaar geopend voor een bezoek.

Foto: Zeehondencentrum Pieterburen