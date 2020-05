Zeehondencentrum Pieterburen blijft gesloten tot 1 juli

PIETERBUREN – Het Zeehondencentrum in Pieterburen blijft tot in ieder geval 1 juli gesloten voor publiek.

Om de veiligheid van mens en dier zo veel mogelijk te kunnen waarborgen zal het Zeehondencentrum Pieterburen nog niet open gaan per 1 juni. Het centrum onderzoekt momenteel de mogelijkheden om per 1 juli haar deuren weer te openen voor publiek. Getracht wordt om donateurs wel eerder in de gelegenheid te stellen om het centrum te bezoeken, mits de omstandigheden dit toe laten.

Geef een Knuffel

Natuurlijk levert de afwezigheid van bezoekers een verlies voor het Centrum op. Het Zeehondencentrum ziet daarbij dat het bewaken van de publieke gezondheid van de hele samenleving veel vraagt. Het Centrum mist haar bezoekers, maar nog veel meer mensen in de samenleving missen elkaar. Daarom is het Centrum de actie Geef een Knuffel gestart, waarbij een unieke zeehondenknuffel als lief gebaar naar een dierbare gestuurd kan worden. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de opvang van de zeehonden.

De knuffels kunnen worden verstuurd via de website van het Zeehondencentrum. Het Zeehondencentrum zorgt voor verzending en maakt er een heel speciaal cadeautje van.

Foto: Zeehondencentrum Pieterburen