Zeehondencentrum Pieterburen: Kijkje achter de schermen

PIETERBUREN – In de voorjaarsvakantie zijn er dagelijks extra activiteiten in Zeehondencentrum Pieterburen. Ga achter de schermen tijden een rondleiding of ontdek alles over de zeehondenzorg tijdens de voederpresentatie.

De meeste activiteiten zijn gratis te volgen tijdens een bezoek aan het Zeehondencentrum. Tijdens deze activiteiten leren kinderen en volwassenen alles over het grootste roofdier van Nederland. Bijvoorbeeld over hun voeding, maar ook over hun leefgebied: het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee.

Programma voorjaarsvakantie (10 t/m 25 februari)

Tussen 11:00 en 12:00 uur – Voederpresentatie

14:00 uur – Rondleiding achter de schermen (betaald)

Tussen 15:00 en 16:00 uur – Voederpresentatie

Rondleiding achter de schermen

Tijdens de voorjaarsvakantie vindt er iedere dag een rondleiding plaats. Normaal gesproken mogen bezoekers alleen het bezoekerscentrum en de aangewezen plekken rondom de zeehondenverblijven bezoeken. Tijdens de rondleiding is dat anders: dan zien zij ook plekken zoals de intake-ruimte en de viskeuken. Ze mogen zelfs nét even dichterbij de zeehonden komen dan anders, onder toeziend oog van een medewerker natuurlijk.

Zeehondencentrum Pieterburen

Zeehondencentrum Pieterburen is hét grootste zeehondenziekenhuis van Europa en elke dag van het jaar geopend voor een bezoek. In de weekenden en vakanties zijn er extra activiteiten.

Foto: Martina Zilian