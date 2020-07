Zeehondencentrum sluit tijdelijk haar deuren door corona

PIETERBUREN – Zeehondencentrum Pieterburen sluit preventief tijdelijk haar deuren voor bezoekers wegens een Corona besmetting van een vrijwilliger uit Zwitserland.

Uit voorzorg zullen de overige vrijwilligers in quarantaine gaan. Verdere maatregelen zullen in nauw overleg met de GGD worden genomen. Het centrum sluit dan ook voor bezoekers, alle medewerkers zijn nu nodig om de zorg voor de zeehonden in het centrum mogelijk te maken.

Het centrum werkte met online reserveringen voor bezoekers en was voor komende dagen uitverkocht. Reeds geboekte kaartjes zullen worden gerestitueerd.

Foto: Zeehondencentrum Pieterburen