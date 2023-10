Zeehondencentrum zamelt spijkerstof in voor Werelderfgoed centrum

PIETERBUREN – Dit jaar is de bouw van het nieuwe Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog begonnen. Het Zeehondencentrum verhuist in het voorjaar van 2025 hier naartoe. Voordat het zover is, moet de bouw eerst worden afgerond. Een speerpunt in de ontwikkeling van het nieuwe gebouw is dat duurzaamheid voorop staat. Hergebruik van oude materialen is een belangrijk onderdeel. Het Zeehondencentrum is gestart met een inzamelactie van 5.481 kilogram spijkerstof voor nieuwe plafondplaten in het Werelderfgoedcentrum.

Van spijkerstof naar plafondplaat

Van de ingezamelde spijkerbroeken worden plafondplaten gemaakt voor het nieuwe centrum. De spijkerstof dient als een goede basis voor het isolatiemateriaal Métisse. Métisse kan vervolgens verwerkt worden in plafondplaten. Door met Métisse te werken, wordt biobased isolatiemateriaal, namelijk katoen isolatie, geïmplementeerd. Niet alleen duurzaam, want het heeft ook een positief effect op de akoestiek binnen de ruimte door het geluidsabsorberend vermogen.

Inzameling start 21 oktober in diverse locaties

Naast het Zeehondencentrum zijn er nog tien locaties in het Noorden waar spijkerstof kan worden ingeleverd. Daarnaast kunnen de spijkerbroeken ook per post worden gestuurd naar het Zeehondencentrum. Alle informatie over de actie en de inleverpunten is te vinden op de websites zeehondencentrum.nl en wec-waddenzee.nl

Zeehondencentrum Pieterburen

Zeehondencentrum Pieterburen is hét zeehondenziekenhuis van Europa en elke dag van het jaar geopend voor bezoek. We doen veel meer dan zeehonden opvangen en verzorgen. Meer en meer verleggen wij onze focus naar de toekomst van het Waddengebied waarin mens en natuur met elkaar in balans zijn, waarbij we veel verder kijken dan het individuele dier. Wij maken mensen bewust en werken aan een betere relatie tussen mens en natuur, specifiek voor het Waddengebied.

De zeehond is daarin een belangrijke graadmeter. Daarom zijn we initiatiefnemer van Werelderfgoedcentrum Waddenzee: een nieuwe plek om de Wadden mee te maken, in de haven van Lauwersoog. Hier werken we aan een gezonde balans tussen mens en natuur, voor de wereld van morgen. Met de handen uit de mouwen. En met het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee als inspiratie.

Foto: Zeehondencentrum Pieterburen