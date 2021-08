Zuidwolde uitgekozen als proeftuin voor aardgasvrij wonen

ZUIDWOLDE – In het plan van energiecoöperatie Durabel, afkomstig uit het dorp zelf, zorgt één groot warmtenet voor de warmte voor alle woningen in het dorp. Het water van het Boterdiep levert een deel van de warmte die nodig is. Ook worden alle woningen voor zover mogelijk geïsoleerd tot energielabel B. Voor monumentale panden komen er warmtepompen. Het aardgasvrij maken van de vier dorpen wordt onderdeel van de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.

Over proeftuinen

In proeftuinen wordt geprobeerd woonhuizen te verwarmen op een andere manier dan met aardgas. De opgedane kennis en ervaring helpt om andere wijken en dorpen ook aardgasvrij te gaan verwarmen. De gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen en Eemsdelta krijgen een Rijksbijdrage van in totaal 18,3 miljoen voor het aardgasvrij maken van vier dorpen: Zuidwolde, Krewerd, Zonnedorpen Loppersum en Steendam-Tjuchem. Deze proeftuinen voldoen aan de voorwaarden uit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Vanuit de Toekomstagenda Groningen is in overleg met de regio de keuze gemaakt voor extra proeftuinen. De vier worden toegevoegd aan de bestaande 46 proeftuinen in Nederland.

Foto: Gemeente Het Hogeland