3 belangrijke redenen om een webserver te kopen

GRONINGEN – Voor het gemak gebruiken sommige ondernemers misschien nog altijd een oude pc als server, want ‘waarom een nieuwe webserver kopen als er nog een goede computer in de hoek staat?’ Maar er zijn vandaag de dag een aantal belangrijke redenen waarom dit geen proper plan (meer) is.

Iedere computer die aan de minimale eisen voldoet, kan in principe worden ingericht als een eenvoudige webserver. Dat kan behoorlijk handig zijn voor een hobbyproject of als mediaserver voor thuis, maar minder praktisch als de voornaamste webserver van een bedrijf. Bedrijfsmatig kan er tegenwoordig beter gekozen worden voor een echte webserver. Een server is vaak namelijk een cruciaal onderdeel van het bedrijf geworden en je wilt dat deze altijd blijft draaien. Een onbetrouwbare webserver kan onder andere zorgen voor omzetverlies en stress.

Hoge betrouwbaarheid

Zoals aangegeven kan een webserver voor veel ondernemers cruciaal zijn, vooral als deze onderdeel uitmaakt van de IT-infrastructuur die noodzakelijk is voor het reilen en zeilen van een onderneming. In dat geval moet een webserver 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar zijn. En een gewone huis-tuin-en-keuken computer kan daar doorgaans niet aan voldoen. Waar een normale pc slechts door een enkele persoon kan worden gebruikt, kan een server door meerdere gebruikers tegelijk worden bediend. En bovendien kan een server meerdere grote opdrachten tegelijkertijd uitvoeren.

Structureel lage kosten

Om de prijs hoef je het ook niet te laten. Webservers kosten vandaag slechts een schijntje van wat het vroeger kostte. Opslagruimte in de cloud is tegenwoordig in overvloed beschikbaar en tegen structureel lage kosten. Een webserver kopen kan namelijk al vanaf een paar euro per maand. Het zelf opzetten en onderhouden van een eigen webserver kost nagenoeg evenveel of misschien zelfs meer. Want je zult bij de aanschaf van een eigen server waarschijnlijk meer tijd (lees: meer geld) kwijt zijn aan het inrichten, onderhouden, reparen en updaten van een computer. En daar zitten de onvoorziene kosten in het geval van brand of diefstal nog niet bij.

Onderhoud en back-up

Het derde belangrijke voordeel van een professionele webserver is het uitbesteden van onderhoud. Het is zojuist al even kort benoemd, maar onderhoud van een server is waarschijnlijk een van de belangrijkste aspecten. De webserver dient te allen tijde up-to-date te zijn en zullen in probleemgevallen hersteld moeten worden middels een back-up óf worden overgeschakeld op een noodsysteem. Om dit te regelen kan bij het aanschaffen van een webserver tevens een onderhoudscontract worden afgesloten. Dit contract zorgt ervoor dat de server zo goed als altijd up and running is en dat je dus nauwelijks last hebt van zogenoemde down time.

Foto: heladodementa/Pixabay