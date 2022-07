5 tips voor een succesvolle webshop

GRONINGEN – Het is erg interessant om een eigen webshop te beginnen. Als je een product hebt dat je graag wilt verkopen, dan kun je ervoor kiezen om dit bij grote websites zoals Bol.com of Amazon te doen. Deze websites geven echter niet zoveel om jouw merk en je imago.

Je kunt ook kiezen om je producten te verkopen met je eigen webshop. Dan heb je volledige controle over je merk, product en klantcontact. Heb je geen ruimte voor de opslag van de producten? Dan kun je het opslaan en verzenden uitbesteden aan een fulfilment center. Zij zullen de bestellingen voor je verwerken, terwijl jij je focust op je producten en klanten. Het succes van je webshop hangt namelijk af van jou. Jij moet loyale klanten behouden en nieuwe klanten vinden.

1. Een gebruikersvriendelijke website

Je website is je winkel. Daarom moet je webshop goed overzichtelijk zijn, maar ook snel en gemakkelijk te gebruiken. Klanten moeten de producten gemakkelijk kunnen vinden en afrekenen. Je kunt een vermogen uitgeven aan een mooie webshop, maar je kunt ook gebruik maken van online platformen speciaal voor verkopers, zoals Shopify. Hier betaal je meestal maandelijks een bedrag en je kunt gebruik maken van hun templates en services.

2. Vraag voor reviews

In de online shopping wereld zijn reviews ontzettend belangrijk. Ze helpen je potentiële klanten over de drempel en geven jou meer inzicht in de ervaringen van de klanten. Zorg er dus voor dat de klanten de optie hebben om een review achter te laten en vraag hen dit ook te doen.

3. Email marketing

Email marketing kan veel voordelen hebben als jij een eigen webshop hebt. Zorg dat je leuke acties bedenkt en stuur je klanten maandelijks een nieuwsbrief met aantrekkelijke aanbiedingen. Dit zal ervoor zorgen dat je klanten vaste klanten worden en je webshop in de gaten houden.

4. Goede klantenservice

Jouw klanten moeten weten dat ze ondersteuning kunnen krijgen nadat ze een aankoop bij je hebben gedaan. Om potentiële terugkerende klanten te lokken, is het belangrijk om hen te garanderen van probleem oplossing na de aankoop en goed advies voor de aankoop. Het is daarom belangrijk om in alle stappen van de aankoop ondersteuning aan te bieden om nieuwe klanten aan te moedigen hun eerste aankoop te doen en terug te keren. Maak duidelijk op de website hoe de klanten contact kunnen opnemen, dit kan doormiddel van een chat functie, telefoonnummer of e-mailadres zijn.

5. Adverteer op social media

Een goede manier om nieuwe klanten te bereiken is door op social media te adverteren. Zorg er bij de advertenties voor dat je de juiste doelgroep kiest en de persoonlijkheid van je bedrijf, product of merk goed naar voren laat komen. Houdt de statistieken in de gaten om erachter te komen waar de meeste interesse is.

Foto: Igor Miske/Unsplash