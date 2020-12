5 Mythes over Bitcoin ontkracht

GRONINGEN – Het lijkt erop dat we aan het begin staan van een nieuwe bullrun na de stijging van de Bitcoin koers. Dat stelt Cryptocoinbit.

“Familie, vrienden en nou ja, vrijwel iedereen heeft de afgelopen dagen contact opgenomen om te vragen naar Bitcoin”, schrijft de Nederlandse cryptowebsite. Daarom wil Cryptocoinbit graag wat mythes ontkrachten.

1. Bitcoin wordt door niets ondersteund

Bitcoin wordt ondersteund door ruwe computerkracht, wiskunde en bovenal vertrouwen. Het is ook ’s werelds hardste vorm van geld omdat het niet kan worden bijgedrukt.

2. Iedereen kan een nieuwe Bitcoin maken

Ja, het is voor iedereen mogelijk om Bitcoin’s code te veranderen en een eigen versie te maken, maar er is slechts één originele Bitcoin die wordt ondersteund door miljarden aan middelen en die loopt via de BTC ticker.

3. Je kunt niets kopen met Bitcoin

Dit is niet langer waar. In de afgelopen maanden hebben tal van crypto-bedrijven crypto-betaalkaarten gelanceerd waarmee je jouw crypto naadloos kunt uitgeven.

4. Bitcoin wordt gebruikt voor illegale activiteiten

Dit kan het geval zijn geweest, maar recente onderzoeken en studies tonen aan dat ~1% of minder van de Bitcoin-transacties voor illegale activiteiten zijn, dit is te wijten aan het feit dat Bitcoin 100% transparant is.

5. Bitcoin kan en zal worden uitgeschakeld door overheden

Bitcoin heeft geen uitschakelaar. Vanwege het gedistribueerde en gedecentraliseerde karakter is het eenvoudigweg voor geen enkele overheid ter wereld mogelijk om het uit te schakelen.

Doe eigen onderzoek

De grote bullrun uit 2017 heeft laten zien dat er meer mensen willen investeren zodra de crypto koersen hard stijgen. Dit is gevaarlijk, want de kans dat iemand die zonder kennis instapt geld verliest is groot. Doe daarom altijd zelf onderzoek, volg een crypto of bitcoin training en investeer nooit zomaar omdat iemand anders het zegt.

