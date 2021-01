5 redenen waarom online marketing jouw bedrijf verder kan laten groeien

GRONINGEN – Het woord online is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Vooral in een periode, zoals de coronacrisis, waarbij het feitelijk gezien niet altijd mogelijk was om naar een fysieke winkel te gaan.

Veel ondernemers speelden slim in op de nieuwe maatregelen en verplaatsten zich ook steeds meer naar online. Dit geldt ook voor de online aankopen. In 2020 steeg het aantal online verkopen daarom ook massaal. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de eerste helft van 2020 maar liefst 71% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder iets online kocht. Dat zijn ongeveer 10,7 miljoen mensen. Tevens was dit 11% meer dan het jaar daarvoor.

Online winkelen was al populair, maar zal nog populairder worden. Voor een onderneming is het dan natuurlijk wel van belang om ook online zichtbaar te zijn. Zowel op social media als in Google. Om zichtbaarheid te creëren is online marketing eigenlijk al onmisbaar. Hieronder staan daarom 5 redenen waarom online marketing een bedrijf verder kan laten groeien.

Social media marketing

Een doelgroep bereiken en om die vervolgens om te zetten tot betaalde klant kan heel goed aan de hand van social media marketing. Nederlanders gaan steeds meer gebruik maken van social media. Dit is gebleken uit onderzoek van Marktvizier. Alle social media kanalen hebben ten opzichte van 2019 een groei doorgemaakt in het aantal gebruikers. Het social media kanaal; Instagram heeft vooral een grote groei gemaakt in het aantal Nederlandse gebruikers, maar liefst 14%.

Naast de bekende social media kanalen, zoals Facebook, YouTube en Instagram kwam er ook een geheel nieuw social media kanaal aan. Deze draagt de naam TikTok. Deze app is vooral razend populair onder jongeren, maar ook steeds meer ondernemingen zien er kansen in om hun doelgroep te bereiken via TikTok. Aan de hand van social media marketing kan een naamsbekendheid van een onderneming enorm vergroot worden. Consumenten zullen aan de hand daarvan een merk- of productnaam eerder herkennen en op die manier blijft een bedrijfsnaam top-of-mind.

Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor het gebruik van social media. De komst van social media heeft (online) marketing voor goed veranderd. Het internet is onderhevig aan constante veranderingen. Van groot belang dus dat een onderneming dat ook volgt en er aan meedoet. Tevens kan social media marketing zorgen voor beïnvloeding van koopgedrag. Zo hebben influencers; een persoon dat een heel groot bereik heeft bij een bepaalde doelgroep, daar veel invloed op. Consumenten die influencers op social media volgen, gaan sneller een product kopen, die de influencer aanbeveelt. Dit gaat zich vervolgens verder verspreiden en op die manier wordt de naamsbekendheid ook positief vergroot.

Een antwoord op een vraag? Googelen maar

Google is in 2020 met een marktaandeel van 90% verreweg de meest gebruikte zoekmachine ter wereld. Elke seconde worden er maar liefst 63.000 zoekopdrachten uitgevoerd binnen Google. Niet voor niets is Google de grootste zoekmachine van de wereld. Doordat Google zo belangrijk is wordt er binnen Google ook gebruikt gemaakt van online marketing. Bedrijven willen bovenaan staan bij bepaalde zoekopdrachten. Wanneer een website van een onderneming hoog in Google komt te staan, zal dit meer websiteverkeer opleveren. Meer websiteverkeer zorgt weer voor meer bezoekers van potentiële klanten en uiteindelijk dus meer omzet.

Online marketing inzetten om beter gevonden te worden is binnen Google dus echt onmisbaar. Vooral vanwege het feit dat er zoveel mensen actief op zijn. Er zijn meerdere factoren die invloed hebben op welke plaats een website komt te staan. Alleen met een juiste aanpak dan die plaats dus steeds hoger worden. Om steeds hoger in Google te gaan ranken is er dus SEO. Dit staat voor Search Engine Optimization, oftewel zoekmachine optimalisatie in het Nederlands.

Naast SEO is er ook nog SEA. Dat betekent Search Engine Advertising en in het Nederlands adverteren in zoekmachines. Aangezien Google veruit de meest gebruikte zoekmachine is, wordt met SEA meestal Google Ads (voorheen: AdWords) bedoeld. De betaalde advertenties zijn tevens altijd helemaal bovenaan beschikbaar, omdat daar een advertentiebudget aan vast zit. Een verdienmodel van Google. Google is tenslotte voor het zoeken naar een antwoord op een vraag gratis te gebruiken. Om met een onderneming te scoren binnen Google is een goede online marketing aanpak dus van groot belang.

Meten is weten met online marketing

Een andere reden waarom online marketing kan zorgen voor een groei binnen een onderneming is vanwege het punt dat alles meetbaar is. Dit is echt een heel groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld offline marketing. Wanneer er een advertentie staat, in bijvoorbeeld een krant, is er geen data om conclusies uit te trekken. Het aantal personen dat de advertentie heeft gelezen kan bijvoorbeeld niet zichtbaar in kaart worden gebracht. Bij online marketing kan dat dus wel.

Wanneer een bezoeker op een website is dan wordt daar data van verzameld. In Google Analytics is dan te zien op welke pagina iemand zich bevindt, voor hoelang en nog véél meer informatie. Dat geldt ook voor een social media campagne. Daarbij kunnen verschillende campagnes getest worden. Uiteindelijk blijven er dan een aantal advertenties over die echt werken en aanspreken bij de doelgroep. Dit kan allemaal uit data gehaald worden. Hierdoor kan er altijd voor het beste resultaat worden gegaan. Dat is bij offline marketing dus niet mogelijk. Er is namelijk geen data om vanuit daar dingen te wijzigen voor het beste resultaat. Weer een hele belangrijke reden waarom online marketing kan helpen bij groei van een onderneming.

Online winkelen door corona ontploft

Online shoppen werd al met het jaar populairder, maar door corona is het werkelijk ontploft. Webshops let op: In het tweede kwartaal van 2020 steeg het aantal internetverkopen met maar liefst 56% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019. Er liggen daarom voor webshops nog ontzettend veel kansen om online marketing goed in te zetten en te groeien met omzet.

Corona heeft gezorgd en zorgt tevens nog steeds voor een hoop nadelen en beperkingen. Tevens biedt het coronavirus ook een aantal voordelen. Er liggen namelijk nieuwe kansen voor webshops en andere ondernemingen op het gebied van online marketing. Doordat men meer thuis zit en binnen is de kans op het doen van een online aankoop veel groter. In sommige gevallen is er zelfs geen keus wanneer een winkel of restaurant moet sluiten. Een ondernemer wil altijd alles uit de kast halen om voor het beste resultaat te gaan. En online bevinden zich natuurlijk heel veel ondernemingen.

Opvallen is daarbij dus van belang. Dit kan door een goede online marketing aanpak. Binnen Google goed zichtbaar zijn, een website of webshop hebben en social media inzetten. Niks doen is geen optie binnen een online wereld. Alles veranderd snel en snel schakelen en meedoen hoort daar dus ook bij.

Blijven staan

Het klinkt heel erg vanzelfsprekend, maar veel ondernemers hebben het lastig door onder andere de coronacrisis. Tevens vinden een aantal ondernemingen het ook moeilijk om mee te gaan met trends en nieuwe ontwikkelingen. Echter is voorlopen beter dan achterlopen. Een goed voorbeeld is warenhuis V&D. De V&D opende zijn deuren in 1887 als de Amsterdamse zakenmannen Willem Vroom en Anton Dreesmann gaan samenwerken. Ze werken vanuit de gedachte ‘vaste, lage prijzen’ zo hoeven klanten nooit meer te onderhandelen. Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw zette het succes door. Een reorganisatie kon niet uitblijven en in de jaren die daarna volgden werden er meerdere pogingen gedaan het warenhuis te redden.

Door stijgende huurprijzen van de dure en grote panden in drukke winkelstraten, prijsstijgingen van producten en de overnames en fusies zorgde ervoor dat er geen identiteit meer overbleef. Het warenhuis hield niet meer vast aan de oorspronkelijke waarden en ging vervolgens niet mee met zijn tijd. Ze keken niet naar de kansen van online marketing. Er werd pas in 2008 een webshop gestart die tevens niet goed was neergezet. Door een overkill aan producten wist de consument niet meer wat hij/zij moest kiezen.

Niet meegaan met trends en nieuwe ontwikkelingen, zoals de vele online aankopen die er plaats vinden. Kunnen er dus voor zorgen dat een onderneming achterblijft en ten onder gaat. Dat online en offline elkaar niet kannibaliseren, maar versterken is terug te zien bij Coolblue. Zij hadden oorspronkelijk alleen een webshop, maar klanten hadden behoefte aan persoonlijke service en advies. Hierdoor ontstonden er meerdere winkels waarbij dat mogelijk is.

De juiste stap in de goede richting

Iedere ondernemer en zijn of haar onderneming wil groei zien. Ongeacht in welke sector het zich bevindt. Alleen groeien gaat niet vanzelf. Het is een stap durven nemen, de juiste kennis bezitten en dit tevens goed toepassen. Ook online marketing verandert. In de afgelopen 10 jaar is er zelfs heel veel veranderd. En in de komende 10 jaren zal dat weer het geval zijn. Een pandemie, zoals het Coronavirus, verandert het gedrag van de consument. Deze consument heeft meer tijd en gaat daardoor uitgebreider zoeken. Een verandering waarop kan worden ingespeeld.

Meer thuis zitten betekent ook meer social media gebruik. CPC prijzen zullen waarschijnlijk dalen. Meerdere adverteerders zullen namelijk hun specifieke campagnes in tijden van Corona uitstellen. Aangezien de kosten voor advertising markt gedreven zijn, zullen de prijzen waarschijnlijk dalen. De focus op kansen is daarom heel erg belangrijk. Dat geldt ook voor de focus op kansen van online marketing.

Foto: Artem Podrez/Pexels