5 tips van SEO For You om hoger te komen in Google

GRONINGEN – Wist jij dat er wereldwijd gemiddeld 206.000 keer per maand gezocht wordt in Google op het woord ‘Groningen’? Stel je voor dat je met jouw website daarmee helemaal bovenaan in Google komt te staan. Dan stroomt het online verkeer binnen!

Helaas is het niet erg makkelijk om op zo’n zoekwoord hoog in Google te komen. Maar kies je een zoekwoord met minder concurrentie, bijvoorbeeld ‘restaurant Groningen’, is dit echt wel mogelijk. Dan zullen alsnog per maand ruim 22.000 mensen per maand jouw website voorbij zien komen in de zoekresultaten. In dit artikel zul jij leren hoe je bovenaan in Google kunt komen met het zoekwoord ‘Restaurant Groningen’, maar uiteraard gelden de tips voor elk zoekwoord.

1. Start met een SEO analyse

Begin met een analyse van je website. Hiermee kunnen niet alleen de mogelijkheden worden vastgesteld, maar worden ook de pijnpunten blootgelegd. je kunt het zien als een nulmeting, waarbij risico’s en kansen in kaart worden gebracht. Kijk ook hoe de huidige restaurants in Groningen het in Google doen. Van je concurrenten kun je vaak een boel leren!

2. Voer een zoekwoordenanalyse uit

Met een zoekwoordenanalyse weet je precies hoeveel mensen er op jouw relevante zoekwoorden zoeken. Uiteraard wil je de focus leggen op woorden waar veel opgezocht wordt, zonder dat er al te veel online concurrentie is.

3. Schrijf de juiste content

Om hoog te komen in Google moet je content schrijven. En om hoger te komen dan de concurrentie is eigenlijk heel simpel: je content moet beter zijn dan die van de huidige top 10. Schrijf dus uitgebreid wat de restaurants in Groningen te bieden hebben, en laat deze zoekwoorden dan ook vooral in de titel, eerste alinea en laatste alinea terugkomen.

4. Zorg voor backlinks

Wanneer je een artikel geschreven hebt die perfect is, ben je helaas nog niet klaar. Google moet namelijk inzien dat jouw content gewaardeerd wordt door andere websites. En dit gebeurt wanneer die websites naar jouw artikel linken. Hoe vaker dit gebeurt, hoe belangrijker Google jouw artikel gaat vinden. Relevante backlinks hebben de meeste waarde. Een link op een website van een ander restaurant in Groningen is natuurlijk veel relevanter dan die van een schildersbedrijf in Limburg.

5. Analyseren & verbeteren

Wanneer het verkeer binnenstroomt kun je analyseren hoe zij zich gedragen. Heb je bijvoorbeeld een video in je artikel staan die niet bekeken wordt, verwijder die dan. Scrollt gemiddeld maar 10% helemaal naar onder, dan is je artikel wellicht te lang. Het analyseren kan met handige tools zoals Google Analytics of Hotjar.

Ook hoger in Google komen?

Zou je hulp willen met het hoger komen in Google? Op de website van partijen als SEO For You of andere online marketingbureau’s kun je doorgaans een professionele en handmatige SEO analyse aanvragen, die wordt dan vaak aan je gepresenteerd door middel van een videocall.

Foto: Firmbee/Pixabay