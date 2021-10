Adobe financieel in stijgende lijn dankzij Adobe CC pakketten

GRONINGEN – Een merk dat constant in ontwikkeling blijft is Adobe. Waar ze vroeger vooral bekend stonden om hun tools als Adobe Photoshop en andere hulpprogramma’s voor beeld- en videobewerking, zijn ze tegenwoordig veel meer dan dat. En dat komt de nettowinst van het bedrijf ten goede.

Van losse programma’s naar compleet abonnement

In beginsel bracht Adobe hun programma’s los aan de man. Zo kon men bijvoorbeeld de beeldbewerker Adobe Photoshop downloaden, video’s bewerken met Premiere Pro of drukwerk opmaken met InDesign. Een slimme move van Adobe was de introductie van het complete Creative Cloud pakket op 17 juni 2013. Op 8 mei 2019 werd zelfs aangekondigd dat oudere versies van Creative Cloud-software niet meer gebruikt konden worden. Creative Cloud was alleen nog in abonnementsvorm te gebruiken.

Adobe Creative Cloud

Met Creative Cloud wordt toegang geboden tot een verzameling van ruim twintig apps voor fotografie, video, web, design, social media en UX. Het omvat vrijwel alles wat nodig is om content op de gewenste manier te creëren en te publiceren. Bovendien krijgen gebruikers toegang tot cloudopslag. Vanuit daar kan men zelfs samenwerken aan bestanden. Het grote voordeel van Creative Cloud is dat de tools naadloos met elkaar samenwerken.

Creative Cloud in verhouding voordeliger

Het is overigens nog steeds mogelijk om losse programma’s aan te schaffen. Wat het voordeligst is dat hangt compleet af van de wensen van de gebruiker. Om de gemakken van het volle abonnement zelf te ervaren biedt Adobe een gratis Adobe Creative Cloud download, waarmee de volledige functies zeven dagen te proberen zijn.

Stijgende omzetten en winsten

Adobe sloot het cijferseizoen op 3 september af, waarbij het cijfers publiceerde van een nettowinst van 1,2 miljard dollar, dit tegenover 955 miljoen dollar het jaar daarvoor. Ook de omzet maakte een flinke stijging door, van 3,23 miljard naar 3,94 miljard. De cijfers voor het vierde kwartaal zien er rooskleurig uit. Zo verwacht het bedrijf een winst van 3,18 dollar per aandeel op een omzet van 4,07 miljard.

Steeds weer ontwikkelingen

Adobe gaat met de tijd mee en dat is te zien aan het toenemende aantal smartphone applicaties. Met apps als Photoshop Fix (beeldbewerking), Spark (visuele stories) en Fresco (tekenen en schilderen) komt het creëren van content binnen ieders handbereik, dat overal en op ieder moment van de dag. Beelden die in apps al bewerkt zijn, kunnen later eenvoudig in desktop geopend worden voor verdere bewerking.

Dat zijn niet de enige ontwikkelingen die Adobe doorvoert. Zo voegen ze steeds weer nieuwe features toe en zelfs nieuwe tools (steeds meer in augmented reality) en verbeteren ze het gebruiksgemak. Daarnaast is het zelfs mogelijk om via Digidentity digitale handtekeningen te zetten. Ontwikkelingen die mede het succes bepalen van een positieve lijn in de aandelen- en omzetcijfers.

Foto: StockSnap/Pixabay