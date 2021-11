Analoge radio gaat verdwijnen en maakt plaats voor online

GRONINGEN – Na de uitfasering van analoge televisie, maakt nu ook radio de digitale overstap. Eind dit jaar zal de vertrouwde FM-radio plaats gaan maken voor alternatieven.

Wie vandaag de dag nog naar analoge radio luistert blijkt sterk in de minderheid te zijn. Uit cijfers van provider Ziggo blijkt dat slechts 5 tot 10 van haar klanten nog naar radio luistert via de (coax)kabel, wat neerkomt op circa 200.000 tot 400.000 mensen. Men kiest meer en meer voor digitale radio. Een van de redenen voor Ziggo om eind dit jaar als een van de laatste grote aanbieders te stoppen met het aanbieden van analoge radio. De vertrouwde FM-radio lijkt binnenkort dus verleden tijd.

Meer ruimte op het netwerk

Het stoppen met het aanbieden van radio via de kabel doet Ziggo naar eigen zeggen om meer ruimte te maken op het netwerk waar ook telefonie en internet gebruik van maken. De lagere frequenties van FM-radio nemen namelijk veel ruimte in beslag en dankzij de ruimte die er vrijkomt, kan Ziggo in de toekomst dus sneller internet gaan bieden. Een aantal kleinere aanbieders in Nederland blijft nog FM-radio aanbieden, maar over het algemeen moet men dus op zoek naar een andere keuze.

Alternatieven: online radio

Er zijn gelukkig meerdere goede alternatieven voor het luisteren naar radio. Zo kan men tegenwoordig op websites als Online Radio naar allerlei radiozenders luisteren, zowel nationaal als regionaal (bijvoorbeeld naar RTV Noord of Omroep Friesland). Bovendien hoeft men bij het luisteren naar online radio geen fysieke radio meer aan te schaffen, want dit kan gewoon via laptop of mobiel, en is ook het luisteren volledig gratis. Tevens is er nooit meer sprake van slecht bereik, zolang de internetsnelheid maar in orde is.

Digitale ontvanger voor radio

Een ander alternatief is het aanschaffen van een digitale ontvanger, vergelijkbaar met de ontvangers van digitale televisie. Op die manier kan er naar alle radiozenders worden geluisterd die door een provider worden aangeboden. In de meeste gevallen kan de ontvanger van de televisie al radio ontvangen, maar dan dient dus eerst de tv aangezet te worden alvorens er radio kan worden geluisterd. En wie nog geen digitale televisie heeft, kan al gauw rekenen op iets van 50 euro voor een ontvanger.

Luisteren via DAB+ of antenne

De laatste twee alternatieven om radio te kunnen blijven luisteren is via DAB+ of de oude, vertrouwde radio-antenne. Om te luisteren via DAB+ zal er een speciale radio aangeschaft moeten worden die de radiozenders via de ether ontvangt. En ook bij het luisteren via een antenne zal een antenne moeten worden gekocht. In beide gevallen zal de portemonnee dus getrokken moeten worden en is er bovendien kans op een slecht bereik. Voor veel mensen is de keuze dus makkelijk.

Foto: LubosHouska/Pixabay