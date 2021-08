Bedrijfshalverlichting en normeringen: dit moet je weten

GRONINGEN – In veel ruimtes is het van belang om een goede verlichting te hebben. Dit is het geval in je woning, maar ook in een bedrijfshal moeten goede lampen geplaatst zijn op diverse verlichtingslocaties. Over het algemeen kan dit nog wel lastig zijn om perfect uit te voeren. Dit komt doordat een bedrijfshal meestal bestaat uit lange paden met hoge stellingen. Deze hoge stellingen maken het lastig om alle plekken optimaal te verlichten, maar alsnog kan dit gelukkig wel gedaan worden bij verlichting bedrijfshal. Hiervoor moet een goed lichtplan gecreëerd worden, maar de juiste LED verlichting is ook zeker nodig. Door hiervoor te zorgen zul je de werknemers in staat stellen om goed aan de slag te kunnen gaan in het bedrijfshal, terwijl de werkomgeving zo ook veilig gemaakt wordt. In dit artikel kun je daar meer over lezen.

Normeringen van bedrijfshalverlichting

De kans is groot dat je op dit artikel hebt geklikt om meer te weten te komen over de normeringen van de verlichting van een bedrijfshal omdat je zelf je lichtplan wilt gaan aanpassen. Het is hierbij van belang om je aan de normen te houden die de Europese Unie heeft gesteld. Dit hebben ze gedaan voor luxwaarden binnen allerlei verschillende binnenverlichtingsomgevingen en -toepassingen. Zo is het onder meer noodzakelijk om in een bedrijfshal te voldoen aan de zogenoemde NEN 12464-1 norm als het gaat om de verlichting. Dit houdt in dat de LED lampen voor een bedrijfshal, maar ook voor een werkplaats of industrie, minstens 100 lux en maximaal 500 lux mogen uitstralen. Minimaal 100 lux geldt in een opslagruimte, terwijl maximaal 500 lux juist het geval is in een laboratorium. Ten aanzien van lichtsterkte zijn de verlichtingsnormen als volgt: NEN 12464-1, CRI >80, UGR <25 en de gemiddelde kleurtemperatuur moet 4000K zijn.

Voordelen van LED bedrijfshalverlichting

Zoals hierboven genoemd is, is het dus een goed idee om een bedrijfshal te verlichten met behulp van LED lampen. Dit komt doordat LED verlichting veel voordelen heeft, alhoewel het qua aankoopprijs wel wat duurder is ten opzichte van andere soorten. Desondanks zal dit geen probleem vormen op de lange termijn aangezien je energie kunt besparen. Dit kan een besparing zijn van meer dan 90 procent in vergelijking met de traditionele fluorescentiearmaturen. Daarnaast kun je nog meer energie besparen met behulp van intelligent lichtbeheer. Bovendien heb je bij LED bedrijfshalverlichting meerdere opties voor efficiënte verlichtingsinstallatie, al zullen de LED lampen sowieso een hoge efficiëntie hebben ten opzichte van andere soorten lampen. Ook creëer je met behulp van LED verlichting in een bedrijfshal hoe dan ook een veilige omgeving voor je werknemers. Door dit te doen zul je ongevallen en soortgelijke problemen dus voor een groot deel kunnen voorkomen.

Lichtmanagementsysteem in een bedrijfshal

Bij de voordelen van LED verlichting in een bedrijfshal is al genoemd dat het mogelijk is om nog meer energie te besparen in deze ruimte. Je kunt dan gebruik maken van een lichtmanagementsysteem in je bedrijfshal. Dit is een systeem dat ervoor zorgt dat de verlichtingsarmaturen op een zo efficiënt mogelijke wijze aangestuurd worden. Hierdoor kun je op afstand de lampen besturen, al kan dit ook gedaan worden met een tijdsklok of sensor. Zelf kun je bij een lichtmanagementsysteem in een bedrijfshal je verlichtingsbehoefte instellen, al kan dit ook gedaan worden door experts. Hierbij is het wel van belang dat je kiest voor de juiste LED armaturen, anders is dit helaas niet mogelijk. Mits je voor de juiste LED lichten hebt gekozen is het dus een mogelijkheid om diverse lichtmanagementsystemen te integreren in je bedrijfshal om nog meer energie en dus geld te besparen.

