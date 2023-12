Bedrijfsvideo als onmisbaar marketinginstrument

GRONINGEN – Een bedrijfsvideo is een krachtig marketinginstrument om de activiteiten, kernwaarden en visie van je bedrijf op een visuele wijze te presenteren. Video speelt een grote rol in online marketing. Van een film voor het werven van nieuwe collega’s tot een brandmovie: bedrijfsvideo’s zijn een onmisbare marketingtool.

Video is niet meer weg te denken uit de wereld, maar ook binnen het bedrijfsleven is video volledig omarmd als marketingtool. Niet voor niets natuurlijk, want (bewegende) beelden zeggen meer dan woorden. Met een bedrijfsvideo, in welke vorm dan ook, kun je jouw boodschap op een boeiende en treffende manier overbrengen naar je doelgroep.

Val op met een bedrijfsvideo

Wil jij jouw bedrijf of merk laten opvallen tussen al die miljoenen video’s online? Dan is het verstandig om te investeren in een hoogwaardige productie door een professioneel videobedrijf als MSTRWRK Filmproducties. Dat zie je (en betaalt zichzelf) terug in het verhaal, de strategie, de uitvoering, de apparatuur en uiteraard het kwalitatieve eindresultaat.

Jouw verhaal mag van het doek afspatten. Of van het scherm, display, monitor. Met een bedrijfsvideo geef je de kijker een emotionele ervaring, zodat jouw boodschap intens wordt gevoeld én begrepen. Ook in bedrijfsvideo, want jij hebt iets unieks te vertellen. Of je nu de leukste werkgever met de beste arbeidsvoorwaarden bent of dat je jouw (potentiële) klanten een kijkje achter de schermen wil geven: jouw verhaal verdient een meesterwerk.

De voordelen van een bedrijfsvideo

Het inzetten van bedrijfsvideo’s heeft een aantal voordelen. Niet voor niets zit videomarketing in de lift. Met video trek je de kijker in je verhaal. De video roept emoties op en geeft je bedrijf een menselijk gezicht. Zelfs complexe verhalen en ideeën zijn door middel van de juiste storytelling pakkend over te brengen in video.

Met de komst van TikTok en Instagram Stories en Reels heeft video de overhand gekregen op social media. Door het inzetten van video genereer je meer interactie op sociale media en andere online platforms. Video’s worden namelijk vaker gedeeld, wat goed is voor het vergroten van je bereik en het aantrekken van nieuwe klanten.

Naast het succes van video op social media, heeft het ook goede invloed op jouw vindbaarheid in zoekmachines. Google waardeert websites waar video op te zien is, met als resultaat een hogere vertoning in de zoekresultaten. Met andere woorden: video is een handig instrument bij zoekmachine optimalisatie (SEO).

Bedrijfsvideo laten maken

Of het nu gaat om een commercial of professionele content voor je social mediakanalen: een professioneel videobedrijf zet jouw boodschap om naar een geweldig strategisch concept met een knaller van een bedrijfsvideo als eindresultaat. Het doel? Jouw verhaal vertellen met sprankelende scènes en verrassende shots. Zodat kijkers ademloos aan het scherm, display of doek gekluisterd blijven en jouw boodschap omarmen, beleven én onthouden. Wanneer ga jij aan de slag met jouw bedrijfsvideo?

Foto: Frantisek_Krejci/Pixabay