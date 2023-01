BeReal verkozen tot beste iPhone-app van 2022

GRONINGEN – iPhone heeft laten weten dat BeReal de beste iPhone-applicatie van 2022 is. De app staat op plek 1 in de hitlijsten.

Op het moment wordt BeReal vaker gedownload dan bijvoorbeeld Facebook, Telegram of WhatsApp. Daarbij doet de app het ook goed bij de gebruikers van een Android mobieltje. De app is al meer dan 10 miljoen keer gedownload en staat in Google Play op de respectabele plek nummer 3. De app is vooral populair onder jongeren.

Wat kun je met BeReal?

BeReal is een app vergelijkbaar met Instagram. Alleen er is wel een groot verschil dat meteen duidelijk maakt wat er zo bijzonder is aan BeReal. Bij BeReal is er sprake van een 2 minuten regel. Je krijgt een melding, niet wetende wanneer dat is, voor het plaatsen van een foto. Daarbij gaat het om een foto met een combinatie van je normale en selfiecamera. Het idee erachter is dat je niet de tijd hebt om alles mooier te maken dan het is. Je krijgt dus een indruk waar iemand zoal echt mee bezig is.

Als je geen foto maakt, zie je ook de foto’s van anderen niet. Als het tijd is voor een nieuwe foto, verdwijnt ook de vorige foto weer. Daarmee is BeReal niet direct een concurrent voor Instagram, want daar gaat het toch meer om de perfecte plaatjes. Influencers zullen dan ook vermoedelijk een voorkeur hebben voor TikTok en Instagram.

Secptici vinden de app spannend, vanwege de mogelijke druk die er ontstaat doordat je ineens een foto ‘moet’ maken. Als je geen foto maakt, zie je immers ook geen foto’s van anderen. Mensen zien ook het voordeel: de foto’s zijn veel realistischer. Dat is in de huidige media met allemaal perfecte plaatjes ook wel een verademing.

Verwachtingen

De verwachting is dat BeReal nog meer zal worden gedownload. Het is nog afwachten wat het doet de manier waarop mensen met media omgaan en wat eventueel het verslavingsgevoelige stuk gaat doen. Dus of die druk om te ‘moeten’ posten, serieuze negatieve gevolgen heeft. Het is niet te verwachten dat BeReal een ander social media kanaal gaat vervangen. Dit vanwege het unieke aspect waardoor je een andere dynamiek krijgt.

Voor een fotoboek maken, zal het ook voor velen niet het ideale medium zijn. Daarvoor willen mensen toch vaak liever de mooie foto’s. BeReal heeft wat dat betreft een meer alledaags karakter. Voor het maken van een fotoboek zullen aanbieders zoals de HEMA, Albelli, Polarsteps en CEWE Fotoboek nog steeds populair blijven. Wat dat betreft is BeReal gewoon een unieke app waar vast nog meer plek voor is in de markt.

Foto: Josh Withers/Unsplash