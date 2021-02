Beter vindbaar worden in Google? Begin met de basis

GRONINGEN – Heb je een tijdje geleden jouw eigen site gebouwd en online gezet, maar presteert deze nog niet zo goed in Google als je zou willen? Heb je het gevoel dat je hierdoor klanten misloopt, bijvoorbeeld doordat de concurrent wel sneller naar voren komt bij een search op Google? In dit soort gevallen is het verstandig om jouw website eens goed onder de loep te nemen. Maar waar ga je beginnen? In dit artikel lees je in het kort hoe je een goede start kunt maken om beter vindbaar op Google te worden.

Wie kan mij helpen?

Als je wilt dat je website hoger scoort in Google, kun je het beste op zoek gaan naar een goede SEO specialist. Deze specialist kan ervoor zorgen dat de content op jouw site volledig geoptimaliseerd wordt zodat de website beter vindbaar is. Samen met jou kunnen ze kijken naar welke strategie voor jouw website een goede keuze zal zijn. Wat is belangrijk voor jou? Waar wil je graag op scoren en gezien worden? Een SEO specialist kan je op die manier dus echt een oplossing op maat bezorgen.

Wat betekent SEO?

De betekenis van SEO is Search Engine Optimization, oftewel zoekmachine optimalisatie. Dit is alles wat je doet om er voor te zorgen dat je website zo hoog mogelijk wordt getoond binnen de zoekmachines. In Nederland wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van Google. Een SEO specialist zorgt er dus voor dat je dit doel dus ook kunt behalen, zonder dat je direct gebruik hoeft te maken van advertenties ofwel de betaalde zoekresultaten. SEO is ontzettend belangrijk omdat het grootste deel van de bevolking zijn of haar zoektocht naar een product of bedrijf start via een zoekmachine.

Wat zijn de belangrijkste rankingfactoren?

Er zijn behoorlijk veel rankingfactoren waar binnen Google naar gekeken wordt, maar de belangrijkste drie hoofdcategorieën zijn techniek, content en autoriteit. Dit betekent dat je website technisch in orde moet zijn. Denk daarbij aan de structuur van je website, de gebruik van je URL’s maar ook een snelle laadtijd en het gebruik van een zogeheten SSL-certificaat.

We hebben al eerder aangegeven dat het belangrijk is om de content op jouw site geoptimaliseerd moet zijn. Jouw doelgroep moet de informatie die zij zoeken makkelijk terug kunnen vinden op jouw site. Op die manier kun je het bezoekersaantal van jouw site vergroten. Denk er ook aan om de content van je site te delen via social media en, als het even kan, het voor elkaar te krijgen dat er op andere plekken een link naar jouw content geplaatst wordt.

Google had vroeger zelf een indicator voor autoriteit, maar tegenwoordig wordt er uitgegaan van de zogeheten Domain Rating. Deze score wordt bepaald door externe inkomende links. Het zou dus ideaal zijn als gebruikers vrijwillig gaan linken naar jouw website. Hiermee verhoog je je zichtbaarheid. Linkbuilding is dan ook een belangrijk onderdeel van zoekmachine optimalisatie. Google weet op die manier welke website het beste aansluit bij een gekozen zoekopdracht.

Foto: Firmbee/Pixabay