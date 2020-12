Blijf thuis en jam: Songs om tijdens deze dagen te leren

GRONINGEN – Met hun slimme algoritme zet online muziekservice Chordify uit Groningen liedjes om tot bladmuziek. En speciaal voor deze uitzonderlijke tijden heeft het bedrijf een kanaal gemaakt met hoopgevende liedjes om thuis te leren.

Het coronavirus vormt een uitdaging voor mensen en landen over de hele wereld, maar laten we de kracht van muziek in deze tijd niet onderschatten. Overal om ons heen zien we hoe muziek mensen helpt om te gaan met de fysieke afstand. Het Groningse bedrijf Chordify vroeg hun community welke liedjes hen hoop, troost en een gevoel van saamhorigheid biedt in deze tijden en maakte een speciaal kanaal aan om daarmee mensen een hart onder de riem te steken.

Stay home and Jam

Het kanaal Stay home and Jam bevat nummers die specifiek het gevoel van ‘samen zijn’ benadrukken. Op het kanaal vind je niet alleen de akkoorden van klassiekers, zoals The Police of The Beatles akkoorden, maar ook bladmuziek voor nummers van de wat meer recente artiesten als London Grammar en Leon Bridges. De premium-functies zijn bovendien gratis beschikbaar gesteld voor alle nummers, zodat het nog makkelijker wordt om ze te oefenen. En daarnaast wordt het kanaal regelmatig aangevuld met nieuwe suggesties.

Stuur jouw nummers in

Wanneer we fysiek niet samen kunnen zijn, kan muziek ons opvrolijken en een gevoel van verbondenheid geven. Daarom roept Chordify iedereen op om liedjes te delen die jou, en dus misschien ook anderen, aanmoedigen om binnen te blijven en te jammen. “Zo lang we Champagne Supernova en Wonderwall gebruiken zoals Liam Gallagher, houden we onze goede vibraties dichtbij, hoe ver dan ook”, besluit het Groningse bedrijf op haar website. “Don’t worry, be happy and you’ll never walk alone.”

Chordify

Chordify is een online muziekservice die muziek van YouTube, Deezer, SoundCloud of jouw privécollectie omzet in akkoorden. De service herkent de akkoorden uit de muziek automatisch en zet ze op muziek in een simpele en intuïtieve muziekspeler. De Chordify WebApp is sinds januari 2013 online en heeft inmiddels meer dan 15 miljoen nummers ‘gechordified’. Het bedrijf heeft veel internationale waardering gekregen en werd vorig jaar bekroond tot beste innovatie tijdens de eerste editie van Popgala Noord.

Foto: Chordify