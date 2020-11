Boerenkaas door de brievenbus voor echte kaasliefhebbers

GRONINGEN – Kaas van de lokale boer bij je thuis geleverd? Het kan echt met een speciaal abonnement voor kaasliefhebbers. Hoe corona-proof wil je het hebben?

De feestdagen staan weer voor de deur en wie een echte kaasfanaat in de familie of vriendengroep heeft, kan hem of haar verrassen met een uniek cadeau: boerenkaas door de brievenbus. Wouter Swolfs (44) van de firma kaas bedacht het concept een aantal jaren geleden en biedt abonnees inmiddels meer dan 15 soorten kazen aan van verschillende boeren. “Van jong belegen tot oud, allen met een eigen smaak”, vertelt Swolfs. “Wil je een wat krachtigere kaas of juist één met een milde smaak? Romig en zacht van structuur of graag harder met zoutkristallen? Er is een kaas voor iedereen.”

Uniek kaasabonnement

Met het boerenkaasabonnement van de firma kaas kun je wekelijks, of bijvoorbeeld om de week, een pond kaas van de lokale boer laten bezorgen. “Jij kiest zelf per hoeveel weken je kaas wilt ontvangen”, vertelt Swolfs. “Bovendien zit je nergens aan vast. Via je online account kun je je abonnement makkelijk wijzigen of stopzetten. Wil je een keertje overslaan? Zet dan je abonnement op pauze. Heb je zin in iets anders? Dan kun je jouw keuze zelf via de website aanpassen.” En voor de avontuurlijke kaasfanaten biedt de firma kaas zelfs een variabel abonnement waarbij je elke keer een andere soort jong belegen, jonge kaas of oude kaas van een andere boer krijgt toegestuurd.

Proef de natuur

De boerenkaas die je krijgt thuisbezorgd komt niet uit een fabriek, maar wordt met de hand gemaakt door echte boeren en volgens authentiek recept. De melk gaat dagvers en rauw in het kaasbad. “Verser dan vers, zo smaakt de kaas het best”, weet Swolfs. Door de ambachtelijke bereidingswijze varieert de smaak van de kaas bovendien licht gedurende het jaar, want bij een natuurproduct hangt de smaak af van het seizoen en hoe de koe zich voelt. “Kaas met smaak, gemaakt door èchte boeren en niet in een fabriek. En dat proef je!”

Steun de lokale boer

Wie een abonnement neemt bij de firma kaas steunt meteen de lokale boer. “Wij kopen onze kaas direct bij de boer”, vertelt Swolfs. “Elke week gaan wij bij de boerderijen langs en halen we de kaas op. En we betalen er een eerlijke prijs voor. We kennen de boeren persoonlijk en werken alleen met mensen die onze liefde voor boerenkaas met ons delen. Ze krijgen altijd een goede prijs voor de kaas en door het wegnemen van overbodige schakels uit de keten ontstaat er een win-win voor de boer én de klant. Blije boeren, blije koeien, betere melk, lekkere kaas. Steun de lokale boeren, dat is de firma kaas!”

Foto: de firma kaas