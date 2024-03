CommShare levert eerste elektrische zakelijke deelauto’s aan Deltion College in Zwolle

GRONINGEN – CommShare, een toonaangevende leverancier van elektrische zakelijke deelauto’s in Groningen, is verheugd aan te kondigen dat zij de definitieve gunning hebben ontvangen voor de aanbesteding van elektrische zakelijke deelauto’s aan het Deltion College in Zwolle. Na een uitgebreide selectieprocedure is CommShare geselecteerd als de leverancier voor het vooruitstrevende mobiliteitsproject van de Zwolse onderwijsinstelling.

Stephan van der Veer (foto), directeur van CommShare: “We zijn er trots op dat we het Deltion College kunnen gaan helpen met het realiseren van hun ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. Onze inschrijving bij de aanbesteding sprong er op alle fronten uit voor het Deltion College. Dit laat ook zien dat de waardes van CommShare en het Deltion College op het gebied van zakelijke mobiliteit en duurzaamheid een uitstekende match zijn.”

Drie elektrische zakelijke deelauto’s

De aanbesteding omvat de levering van drie hoogwaardige elektrische, zakelijke deelauto’s, die na de meivakantie zullen worden geïntroduceerd op de campus van het Deltion College in Zwolle. Het Deltion College staat bekend om zijn actieve betrokkenheid bij duurzame mobiliteitsinitiatieven.

Milieuvriendelijke vervoersopties

Van der Veer: “De toevoeging van onze elektrische deelauto’s aan hun bestaande mobiliteitshub, die al deelfietsen omvat, zal de campusgemeenschap voorzien van een goed aanbod aan flexibele en milieuvriendelijke vervoersopties. CommShare kan zo een bijdrage leveren aan een duurzame en toekomstgerichte campusomgeving.”

Sterke speler in de regio

Met een uitgebreid aanbod van 250 opleidingen en 130 cursussen en trainingen, bedient het Deltion College een studentenpopulatie van 17.000 en biedt het onderwijs aan 3.000 cursisten en vavo-leerlingen. Dankzij een toegewijd team van 1.800 medewerkers en sterke banden met meer dan 6.000 zakelijke relaties, draagt het Deltion College actief bij aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de regio Zwolle.

Strategische uitbreiding

CommShare vergroot met deze nieuwe samenwerking haar marktaandeel buiten haar oorspronkelijke marktgebied Groningen verder. Deze strategische uitbreiding van CommShare naar Zwolle, een belangrijk centrum in de regio Overijssel, onderstreept de groeiende vraag naar duurzame deelmobiliteit.

Foto: CommShare