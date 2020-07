DATPROF en EPI-USE Labs maken consistent data anonimiseren in SAP and non-SAP mogelijk

EPI-USE Labs en DATPROF, beide marktleiders in test data management oplossingen, hebben hun data-anonimiseer oplossingen gekoppeld. Dankzij deze samenwerking kunnen klanten nu test data consistent anonimiseren over meerdere SAP en non-SAP omgevingen.

De test data management markt schreeuwt om effectieve privacy oplossingen. Het was een grote uitdaging om complete ketens zowel technisch als functioneel te anonimiseren. Veel sectoren zoals de energiesector en de retail gebruiken een mix van database technologieën. Om zogenaamde ‘silo oplossingen’ te voorkomen, was een combinatie van oplossingen nodig. Dat was de reden voor EPI-USE Labs (specialist in SAP) en DATPROF (specialist in non-SAP) om hun expertise te combineren en EPI-USE Labs’ Data Sync Manager™(DSM) en DATPROF Privacy aan elkaar te koppelen. Deze innovatieve oplossing maakt het mogelijk om data op dezelfde wijze te maskeren over zowel SAP als non-SAP databases heen.

“Het werken met DATPROF voegt een extra dimensie toe aan onze oplossing, maar nog belangrijker: het biedt een eenvoudige manier om een uitdagend probleem op te lossen. Het maakt onze test data management oplossing voor SAP compleet nu ook buiten SAP op een flexibele en herhaalbare manier test data kan worden gecreëerd en gemaskeerd,” zegt Paul Hammersley, Senior Vice President voor ALM Solutions bij EPI-USE Labs.

“Deze oplossing biedt gebruikers enorme voordelen, vooral de klanten met een mix van database technologieën,” vertelt Bert Nienhuis, Chief Product Officer bij DATPROF. “Een logische vervolgstap is het koppelen van de subset en slicing oplossingen voor SAP en non-SAP. Dit versterkt de missie van zowel DATPROF en EPI-USE Labs: het eenvoudiger verkrijgen van de juiste test data op het juiste moment.”

Over EPI-USE Labs

EPI-USE Labs is a global software solutions and managed services company. We help our clients transform their SAP landscapes, and maximise the performance and security of their SAP® and SAP SuccessFactors systems.

With 950 clients across 48 countries, we are part of the groupelephant.com family. Our relentless focus on creating innovative, well-engineered new solutions, along with expertise developed over thirty-five years, helps our clients navigate small and large challenges successfully.

Over DATPROF

DATPROF is dé specialist in test data management oplossingen. We helpen onze cliënten met data maskeer-, data generatie- en data subsetoplossingen. Eenvoudig over test data kunnen beschikken is cruciaal voor hoge quality assurance. Onze drang om simpele en slimme data-oplossingen te bouwen, leidt tot voortdurende innovatie.

DATPROF ontstond in 2009 en is Nederlands marktleider op het gebied van test data management. Door de grote verscheidenheid aan klanten, in zowel de publieke als de private sector, heeft ze een uitgebreid track record. DATPROF is onafhankelijk en gebruikt haar wereldwijde partnernetwerk om de oplossingen bij haar klanten te brengen.

DATPROF vereenvoudigt het verkrijgen van de juiste test data op het juiste moment.

Foto: Olesya Yemets/UnSplash