De koers van cryptocurrency Ethereum stijgt enorm na grote update

GRONINGEN – Je zou door de bizarre prestaties van Bitcoin bijna vergeten dat er nog meer cryptocurrencies zijn. Deze altcoins, die net als Bitcoin op dezelfde blockchain-technologie leunen, hebben ook waarde en de een is wat dat betreft interessanter dan de ander. Ethereum is na Bitcoin de grootste en populairste cryptocurrency en deze is zeker wat aandacht waard. De koers van Ethereum wist namelijk ook ongekend hard te stijgen, maar hoe is dat zo gekomen?

Wat is Ethereum?

Voordat we op de koersstijging in kunnen gaan is het goed om kort toe te lichten wat Ethereum is. Ethereum is een decentraal netwerk waarop allerlei applicaties kunnen worden uitgevoerd. Dit houdt in dat bepaalde applicaties transacties kunnen uitvoeren zonder dat een centrale entiteit hier aan te pas komt of zeggenschap over heeft. Zo zouden bijvoorbeeld voorwaardelijke uitbetalingen of leningen kunnen worden geregeld zonder dat daar een bank, notaris of andere derde partij bij betrokken is. Noem bijvoorbeeld de verkoop van een digitaal concertkaartje.

Middels het blockchain netwerk van Ethereum wordt dan een kaartje verkocht en overgedragen zodra het gevraagde bedrag via datzelfde netwerk wordt betaald. Dit gaat dan volledig automatisch, komt geen bemiddelaar aan te pas en is niet te omzeilen. Iedere keer dat er een transactie wordt gedaan op het netwerk, zoals die van de overdracht van een kaartje, wordt deze transactie toegevoegd aan de blockchain van Ethereum. Het toevoegen van transacties wordt geregeld door zogeheten miners; zij controleren de validiteit van transacties door ingewikkelde rekensommen op te lossen die veel energie kosten.

Een project in ontwikkeling

Ethereum is een project dat, net als veel andere blockchain projecten, continu in ontwikkeling is. Met de groeiende populariteit hebben veel inspanningen van ontwikkelaars te maken gehad met de mogelijkheid om activiteit op te schalen. Het is namelijk zo dat de hierboven genoemde miners niet enorm efficiënt zijn in het toevoegen van transacties, wat leidt tot opstoppingen op het netwerk.

Recent hebben de ontwikkelaars van Ethereum een update doorgevoerd genaamd Ethereum 2.0 die ervoor gaat zorgen dat het netwerk op den duur niet meer op miners leunt. Er wordt namelijk overgestapt op staking. Daarbij wordt het netwerk en de verwerking van transacties aangedreven door gebruikers van het netwerk die hun Ethereum-aandelen aan het netwerk uitlenen.

En de Ethereum koers dan?

Goed, terug naar de koers van Ethereum. Eind vorig jaar werd al voorzichtig voorspeld dat de recente update zou leiden tot een stijging van de koers. Dit komt doordat, voor het verwerken van transacties, Ethereum op het netwerk wordt vastgezet. Hiermee neemt het vrije aanbod van Ethereum af en stijgt de koers bij een gelijk blijvende of toenemende vraag. En het resultaat de afgelopen weken mag er zijn; de koers is flink gestegen! De koers wist in ongeveer een week te stijgen van $730 naar bijna $1200. Als de populariteit van staking toeneemt, dan liggen er wellicht nog meer stijgingen in het verschiet.

Ethereum is populair

Etherrum geniet ook groeiende populariteit en als die populariteit moet blijven groeien is het belangrijk dat het netwerk steeds meer wordt gebruikt. Ook op dit vlak lijkt Ethereum steeds meer succes te boeken.

Zo gaf Visa onlangs aan het Ethereum netwerk te gaan gebruiken, waarmee de betaalgigant een digitale variant van de dollar wil gaan uitgeven als zakelijk krediet. Ook investeerders zien toekomst in Ethereum. Zo groeide het investeringsportfolio van Grayscale van $1,17 miljard naar maar liefst $3 miljard aan Ethereum.

Foto: vjkombajn/Pixabay