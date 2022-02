De opkomst van de smartwatch

GRONINGEN – Elektronische horloges die meer kunnen doen dan de tijd en datum geven, zoals een ingebouwde rekenfunctie, bestaan al tientallen jaren. Door de miniaturisering en nieuwe technologieën kan een smartwatch steeds meer. Die verandert in een smartphone aan je pols.

Mensen kopen allang geen smartwatch meer om alleen de tijd en datum te weten. Welke functies bieden smartwatches zoal tegenwoordig? Een smartphone stop je in een tas of een zak van je kleding. Een smartwatch doe je echter om je pols en daarom is naast de functionaliteit ook de vormgeving van belang. Op die aspecten gaan we in dit artikel in.

De smartwatch en sport

De smartwatch is heel populair aan het worden bij mensen die veel aan sport doen. Met name lopers, joggers, hardlopers en fietsers hebben allemaal wel een slim horloge om hun pols. Dan wordt van een smartwatch onder meer verwacht dat die een GPS en stopwatch biedt, maar steeds belangrijker vind men dat die aangeeft hoe je lichaam reageert op de inspanning. Hoe snel is de hartslag en hoe hoog de bloeddruk? Van die waarden willen we dat ze binnen een bepaald bereik blijven. Als we met een smartwatch willen duiken, dan is een dieptemeter gewenst en moet die goed waterdicht zijn.

De smartwatch en gezondheid

Je hoeft niet aan sport te doen, opdat een smartwatch nuttig kan zijn. Zoals bij het sporten, is het goed om te weten wat je hartslag en bloeddruk zijn. Een smartwatch kan je een signaal geven, als je teveel zit en dus onvoldoende beweging neemt. Aan de hand van de hoeveelheid beweging kan een smartwatch je een indicatie geven van de hoeveelheid calorieën die je verbrandt. Soms kan je ingeven hoeveel calorieën je binnenkrijgt. En er kunnen nog meer functies zijn.

De smartwatch en communicatie

Op het gebied van communicatie wordt de smartwatch steeds meer een verlengstuk van een smartphone. Soms heb je al geen smartphone meer nodig om te bellen en sms’jes te ontvangen. Dat is handig als je die niet kan meenemen.

De smartwatch en ontwerp

Als je een smartwatch in allerlei situaties wilt omhouden, dan wordt het ontwerp ervan belangrijk. Je kunt bereid zijn om functionaliteit op te offeren voor een fraaier ontwerp. Dan lijkt een smartwatch qua vormgeving steeds meer op een normaal horloge.

Conclusie

Op de vraag wat is beste smartwatch 2022 is geen eenduidig antwoord te geven. Het antwoord hangt namelijk af van waarvoor je de smartwatch wilt gebruiken. De vormgeving en geboden functies worden namelijk steeds meer afgestemd op een bepaald soort gebruik.

Foto: MarvelousCat/Pixabay