Dit is het belang van een goede oplader

GRONINGEN – Van e-bike tot hoverboard en smartphone tot elektrische sigaret. Veel van deze apparaten worden dagelijks gebruikt en zijn nauwelijks meer weg te denken uit ons leven. Eén probleem: ze moeten allemaal worden opgeladen, maar welke oplader kies je?

Wanneer er nieuwe apparaten worden uitgebracht, verandert vaak ook de manier van opladen. We zien dit bij elektronicabedrijven als Toshiba of bijvoorbeeld bij Apple die recentelijk haar nieuwe modellen lanceerde van de iPhone en MacBook. Bepaalde in- en uitgangen op het apparaat waren weggelaten of vervangen door een nieuwe optie. Waar we tot voor kort nog konden opladen via usb, lijkt usb-c inmiddels de nieuwe standaard geworden.

Nieuw product, nieuwe oplader

Technologie verandert continu. Ieder jaar worden producten verbeterd en uitgebreid, verkleind of in zijn geheel vervangen. En bij zo’n nieuw apparaat hoort meestal ook een nieuwe oplader. De tijd van apparatuur op batterijen is zo goed als voorbij en het digitaal opladen is op het moment van schrijven en nieuwste ontwikkeling. Toch lijkt opladen met draad nog altijd de snelste en meest gebruikte manier te zijn om een accu op te laden.

Het belang van een volle accu

We denken er vaak niet over na, maar het is belangrijk om de juiste oplader voor een product te kiezen. Eigenlijk is het logisch, want hoe sneller een apparaat is opgeladen, des te sneller je het kunt gebruiken en des te meer plezier je ervan hebt. Zeker op het gebied van transportatie is het belangrijk om een volle accu te hebben. Op die manier voorkom je dat je onderweg ergens stil komt te staan.

Denk bijvoorbeeld aan een elektrische fiets of hoverboard (foto). Een hoverboard is zelfbalancerend en door elektromotoren aangedreven eenpersoons transportmiddel, beter te omschrijven als een Segway zonder stang. Wie zichzelf via een hoverboard verplaatst, dient ervoor te zorgen dat deze voldoende wordt opgeladen middels een goede hoverboard lader. Op die manier heb je het meeste profijt van het apparaat.

Snel of tijdig opladen

Ook voor je elektrische Gazelle zijn er speciale Gazelle laders die zorgen dat je e-bike op de juiste manier wordt opgeladen. En het is belangrijk dat dit tijdig gebeurt. Meestal duurt het opladen van een fietsaccu zo’n drie tot vijf uur. Maar sommige laders hebben ook een snellaadfunctie, zodat je de fiets in korte tijd kunt opladen (meestal twee keer zo snel). Dat laatste is vooral handig als je een (bijna) lege accu hebt, maar toch gauw moet vertrekken.

Foto: Schäferle/Pixabay