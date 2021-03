Dit is het verschil tussen virtual reality en augmented reality

GRONINGEN – We zijn nog nauwelijks gewend aan virtual reality (VR), maar de technologische ontwikkelingen gaan zo hard dat augmented reality (AR) zich al heeft aangediend. Zowel VR als AR laten ons een andere werkelijkheid ervaren, maar wat is het verschil tussen beide technieken?

Hoewel VR en AR behoorlijk nieuw lijken, bestaat het concept van een virtuele realiteit en een aangevulde realiteit al verscheidene jaren. De basis van deze technologie werd reeds in de jaren ’60 van de vorige eeuw gelegd door de Amerikaanse wetenschappers Thomas A. Furness III en Ivan Sutherland. Maar pas in de jaren ‘80 werden de eerste stappen gezet om het te gebruik ervan te commercialiseren. Inmiddels zijn zowel VR als AR klaar voor consumentengebruik, maar wat houden deze technologieën nou precies in? En waarin verschillen ze van elkaar?

Virtual reality

Virtual reality is een virtuele omgeving die los staat van de werkelijkheid. Aan de hand van een speciale VR-bril verplaats je jezelf naar een andere wereld en zie je niets meer van de echte omgeving om je heen. De meeste VR-omgevingen zijn visueel en auditief en prikkelen de zintuigen om een echte ervaring te bieden. De techniek wordt inmiddels veel gebruikt op het gebied van architectuur, gaming en petrochemie. Maar ook medici, militairen en bijvoorbeeld de auto-industrie maakt gebruik van VR in haar diensten en producten. Een bekend voorbeeld van virtual reality is de videogame Second Life.

Enkele voordelen van VR zijn dat het de mogelijkheid biedt om bepaalde situaties na te bootsen en daarmee te oefenen. Daarnaast is het goedkoper dan werkelijke ervaringen en kun je iets beleven op een plek zonder daar daadwerkelijk aanwezig te zijn. Ook de afstand tussen mensen kan door VR worden verkleind. Maar de technologie heeft op het moment van schrijven nog niet het hoogtepunt bereikt. Elk VR-bedrijf doet daarom zijn best om de techniek naar een hoger niveau te tillen, zodat in de nabije toekomst ervaringen kunnen worden geboden die niet meer van echt te onderscheiden zijn.

Augmented reality

Augmented reality klinkt ingewikkeld maar is niets anders dan een aangevulde realiteit. Het is een direct of indirect livebeeld van de werkelijkheid waaraan elementen door een computer worden toegevoegd. In AR kun je de echte wereld dus nog steeds zien, maar wordt deze vermengd met hologrammen. Dit kan via een AR-bril, zoals de RealWear HMT-1, maar ook gewoon via je smartphone. Een voorbeeld daarvan is Pokémon Go. In dat spel zoeken spelers (virtuele) Pokémons om deze te vangen en te trainen. Door middel van AR en gps worden de Pokémons op het beeldscherm van een smartphone geprojecteerd, waardoor je ze dus in de echte wereld kan vinden.

Foto: Mika Baumeister/Unsplash