Dit zijn de meest populaire soorten online gokspellen

GRONINGEN – Voor mensen die in tijden van corona niet naar het casino kunnen, lijkt het virtuele casino een alternatief te bieden.

De virtuele casino’s, ook wel online casino’s genoemd, zijn digitale versies van casino’s waar je met echt geld online kunt gokken. In plaats van naar een fysiek casino te gaan, kunnen gokkers op de computer of telefoon spelen en wedden op casinospellen. Bij deze casinospellen is het uitbetalingspercentage soms zelfs hoger dan bij fysieke casino’s en gokhallen. Dit komt omdat het minder kosten met zich mee brengt om online gokken aan te bieden dan bijvoorbeeld de vaste lasten als personeel en hypotheek of huur van een pand. Dit geeft spelers die een goed en eerlijk online casino bezoeken mogelijk meer kansen om te winnen.

Voordelen en voorwaarden

Als je aan de slag wilt bij een online casino kun je meestal een welkomstbonus krijgen. Zo ontvang je bij sommige virtuele casino’s een verdubbeling van je eerste keer echt geld storten en heb je daardoor misschien net wat meer kans om geld te winnen. Er zijn wel voorwaarden aan een zogenaamde casino bonus verbonden. Meestal moet je het ‘gratis geld’ een aantal keer hebben ingezet voordat je het ook kunt laten uitbetalen. Dit geeft je meteen de mogelijkheid om het casino te verkennen en je favoriete online gokspellen te vinden.

Aan de slag als nieuweling

Het idee van een online casino is relatief nieuw en nog niet ontdekt door veel fysieke casino bezoekers. Als je je afvraagt hoe de casino tafelspellen eruit zien in een online casino, wat de meest populaire goksites zijn en soorten games en trends in online gaming zijn in 2020 lees dan rustig verder.

Een online casino is eigenlijk een webgebaseerd online casino’s dat een website heeft waarop gebruikers casinospellen spelen zonder enige vorm van software te heven downloaden. Voor dit soort casino’s hebben gamers alleen een stabiele internetverbinding en een browser nodig. Platformen zoals Google Chrome, Edge en Safari zijn prima te gebruiken als je online wilt gaan gokken.

Op zoek naar een betrouwbaar online casino

Als het gaat om het vinden van een goed en betrouwbaar online casino zijn er een paar belangrijke punten om rekening mee te houden. Allereerst moet je controleren of het casino wel een geldige goklicentie heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de MGA licentie. Dit is een vergunning die het casino heeft weten te bemachtigen als het zich aan alle veiligheidsregels houdt. Zo weet je als speler dat het spelverloop eerlijk is en als je geld hebt gewonnen dit netjes wordt uitbetaald.

Veilige en betrouwbare casino’s

Geen enkele site komt in de top casinolijst terecht als deze niet beschikt over een geldige licentie van de MGA en/of GC Gaming en een klachtenservice heeft die spelers bedient. Deze voorwaarde sluit automatisch veel wereldwijde sites uit. Bekijk de Top 10 online casino’s van Online Casino Fortuna voor een overzicht van online casino’s.

Populaire online casinospellen

Online Blackjack

Een online versie van het tafelspel blackjack heeft de harten van veel gokkers gewonnen. De regels van het spel lijken op de regels die gelden in het echte casino. Het winnen van het online spel Blackjack vereist veel geluk. Als spelers zich echter aan de basisstrategie van Blackjack houden, zouden ze het huisvoordeel aanzienlijk in hun voordeel moeten kunnen verminderen.

Online wedden op sport

Een andere standaard gokoptie in online casino’s is sportweddenschappen. Online sportweddenschappen verschillen niet veel van de traditionele. Omdat het echter via internet wordt gedaan, omvat het talloze sporttoernooien en kampioenschappen van over de hele wereld, evenals esports-wedstrijden. Met andere woorden, je hebt online meer kansen om mee te dingen naar een prijs.

Online speelautomaten

Als je dacht dat de fruitmachines niet online zouden werken, heb je het helemaal mis. Bij het spelen van online slots, kan een gokker kiezen of hij de slots met 3, 5 of meerdere rollen of meerdere rollen wil spelen. Net als de gokautomaten in een casino op het vasteland, zijn gokautomaten in online casino’s gemakkelijk te spelen en hebben ze verschillende thema’s.

Elk type gokspel zal variëren in termen van regels, kansen, strategieën en geldbeheer. Gewoonlijk doen spelers voordat ze gokken, onderzoek om op basis van die factoren hun favoriete speltype te kiezen. Gokautomaten op internet hebben vaak een veel hoger uitbetalingspercentage dan fruitmachines in gokhallen.

Videopoker

Videopoker combineert de elementen van zowel online slots als casino klassiek poker. Meestal is online poker gebaseerd op een trekking van 5 kaarten. Aangezien online poker verschilt van het tafelspel, is het beste om alles over de soorten, strategieën en varianten te leren voordat u het voor de eerste keer speelt. Online poker spelen en het huisvoordeel verkleinen is geen gemakkelijke taak. Een goed voorbereide online speler kan soms echter aanzienlijk profiteren van enkele van de beste kansen in de casinowereld.

De meest populaire soorten spellen zijn:

Fruitmachines

Roulette

Craps

Bingo

Baccarat

Blackjack

Samenvatting

Online gokken en online casinospellen lijken steeds populairder te worden. Het lijkt de perfecte oplossing voor mensen die graag games willen spelen in het casino, maar niet de deur uit willen. Een van de belangrijkste voordelen van online casino’s is het grote spelaanbod. En soms ook betere bonussen en uitbetalingspercentages. Dankzij online gokken heb je mogelijk meer kansen om te winnen. Geniet ervan, maar speel altijd bewust en alleen als je 18 jaar of ouder bent!

Foto: besteonlinecasinos/Pixabay