Dit zijn de voordelen van een Virtual Private Server (VPS)

GRONINGEN – Wie als bedrijf gegevens online wil bewaren of een website of webwinkel wil hosten, heeft de keuze uit diverse mogelijkheden. In dit artikel noemen we de voordelen van hosting via een zogenoemde Virtual Private Server (VPS).

We werken vandaag de dag steeds meer digitaal en de coronapandemie heeft deze digitalisering alleen nog maar verder versneld. Thuiswerken, videobellen en chatten met collega’s via programma’s als Microsoft Teams, Slack, Zoom of Skype zijn aan de orde van de dag. En ook voor het opslaan, bewerken en delen van onze interne bestanden kiezen we meer en meer voor cloudoplossingen aan de hand van ofwel traditionele webhosting (shared hosting) of een VPS. De laatste heeft echter een aantal voordelen ten opzichte van een gedeeld hostingpakket.

Shared of dedicated webhosting?

In een online tijdperk zoals het onze is het op z’n zachtst gezegd ontzettend vervelend als je website of webwinkel door een foutmelding tijdelijk niet werkt of wanneer je door een storing niet meer bij je bestanden kunt komen. Wie gebruikt maakt van een traditioneel webhostingpakket kan tegen een van deze problemen aanlopen. Een normale server wordt doorgaans namelijk met anderen gedeeld en iedereen gebruikt daardoor een klein stukje van de ruimte. Dit houdt dus in dat de prestaties van website A (negatieve) invloed kunnen hebben op die van website B wanneer je een shared hostingpakket gebruikt.

Bedrijven die een server gebruiken voor het draaien van een website, programma’s of het opslaan van bestanden en gegevens, kunnen daardoor te maken krijgen met verschillende onwenselijke situaties wanneer hun data onbereikbaar wordt door een probleem bij een andere gebruiker van dezelfde server. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat jouw webwinkel niet zou kunnen functioneren als een andere website overbelast raakt door een DDOS-aanval of gewoonweg te veel data verbruikt.

Veilig en onafhankelijk

Om dat te voorkomen, biedt een Virtual Private Server de oplossing. Met een VPS ben je namelijk de enige gebruiker van een server. Je werkt daardoor onafhankelijk van andere gebruikers die zelf hun eigen server huren bij een provider. Bovendien kun je je private server helemaal naar eigen smaak en voorkeur inrichten. En door deze optimalisatie kan cloudhosting zoals VPS eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Op die manier kun je dus ook nog eens flink op de kosten besparen en misschien wel het belangrijkste: met VPS betekent dat bij de bestanden in geval van een vastgelopen pc altijd veilig zijn opgeborgen.

