Dit zijn de voordelen van het inrichten van je bedrijfswagen

GRONINGEN – Heb je een eigen bedrijf en ga je regelmatig met de bedrijfsbus naar klanten toe? Dan is bedrijfswageninrichting zeker geen overbodige luxe. Waarom niet? Dat lees je in dit artikel.

Bedrijfswageninrichting is simpelweg gezegd het inrichten van het interieur van een bedrijfswagen. Op deze manier verandert je bedrijfsbus in een efficiënte werkplaats. Denk bijvoorbeeld aan een schilder die achterin zijn of haar bus het verf, de kwasten en ander materiaal moet opbergen. Of denk aan loodgieters, installateurs, hoveniers, elektriciens of aannemers die gereedschap in de bedrijfsbus mee naar de klant moet nemen. Hoe berg je die spullen op en zorg je dat ze tijdens het rijden niet heen en weer bewegen of stuk gaan? Het antwoord is: bedrijfswageninrichting.

Tijdsbesparing

Het inrichten van je bedrijfswagen heeft verschillende voordelen. Het eerste voordeel is dat het voor een enorme tijdsbesparing zorgt. Doordat je namelijk gebruik maakt van een overzichtelijke bedrijfswageninrichting, weet je precies waar alle spullen zijn opgeborgen. Dit kan onder andere door een wandbekleding voor busjes te plaatsen en bedrijfswagen laden te gebruiken. Hierdoor kun je snel schakelen, zeker als deze inrichting helemaal op jouw situatie is afgestemd. In principe kan een bedrijfswagen voor elke branche op maat worden ingericht, ongeacht automerk, type of uitvoering.

Kostenbesparing

Een ander groot voordeel van het inrichten van het interieur van een bedrijfsvoertuig zijn de kosten die je als vakman bespaart. Doordat je al het materiaal in een voertuig veilig op kan bergen, gaan dingen minder snel stuk en hoef je dus minder vaak nieuw materiaal te kopen. Daarnaast kun je veel meer spullen meenemen, omdat het voertuig heel efficiënt is ingericht. En doordat bedrijfswageninrichting ervoor zorgt dat je snel kunt schakelen (je weet immers waar alles ligt), bespaar je ook op tijd wat zich indirect terugvertaald in geld. Kortom, met bedrijfswageninrichting kun je op allerlei manieren geld besparen.

Imagoverbetering

Naast dat het efficiënt inrichten van een bedrijfsvoertuig tijd en geld bespaart, zorgt het voor een verbetering van jouw imago als bedrijf of vakman. Want wie zijn of haar bus namelijk slordig inricht, straalt minder vertrouwen uit dan een vakman die zijn of haar voertuig netjes en nauwkeurig heeft ingedeeld. Een nette bedrijfswagen zorgt dus voor een professioneel voorkomen en dat resulteert zich onder andere weer in tevreden werknemers en klanten. Wie een goed imago wil, doet er dus goed aan om ook aan de bedrijfswageninrichting te denken!

Foto: pcdazero/Pixabay