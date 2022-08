Doelgroep targeten buiten de randstad? Kies voor Groningen!

GRONINGEN – Niet alleen in de randstad zijn er veel mensen om aan te spreken met een bedrijf, maar ook daarbuiten zijn veel mensen met andere behoeftes die ook goed binnen je doelgroep kunnen passen.

Wanneer je je bijvoorbeeld specialiseert in producten die veel gebruikt kunnen worden in provincies waar het dorpsleven groter is kun je bijvoorbeeld goed kijken naar Groningen, waar behoeftes liggen en hoe je deze kunt inzetten voor je bedrijf om een product te verkopen of een dienst te verlenen. Naast dat er ook een bruisend stadsleven is zijn er ook veel rustigere plekken die je kunt meenemen in je onderzoek. Veel ondernemers targeten met grote steden alleen op de randstad, maar er zijn nog veel meer grote steden waar ook mensen zitten waar jij wat mee kan met je organisatie. Wanneer je bijvoorbeeld een keten hebt kun je erover nadenken om uit te breiden naar dit soort provincies.

Hoe bereik je mensen?

Mensen bereiken kun je nu veel makkelijker doen, zelfs als je aan de andere kant zit van het land. Afhankelijk van wat je voor bedrijf hebt kun je hier natuurlijk makkelijker mee omgaan. Wanneer je een loodgietersbedrijf hebt die alleen actief is in een bepaalde regio in Zeeland is het lastig om dan nog provincies mee te pakken die een paar honderd kilometer verderop liggen. Dat is niet verstandig. Maar wanneer je een online webshop hebt, of bijvoorbeeld cursussen online aanbiedt kun je een enorm groot bereik creëren. Niet alleen door een google ads specialist in te schakelen maar ook door bijvoorbeeld te gaan flyeren of posters ergens op te hangen. Reclame is er in allerlei soorten en variaties, afhankelijk van je doelgroep kun je hier ook op inspelen. Wanneer je een jongere generatie wilt aanspreken kies je toch al gauw voor social media terwijl ouderen makkelijker te werven zijn via mond op mond reclame.

Slechte reclame is ook reclame

Reclame is een enorm groot en breed woord, je kunt alle kanten op gaan om mensen te bereiken. En niet alleen positieve reclame werkt, maar ook slechte reclame waarin slechte humor wordt gebruikt wat eigenlijk heel saai overkomt en niet grappig is blijft vaker hangen dan wanneer er een goede grap wordt gemaakt. Wat vaak gebruikt wordt nu is haat. Wanneer je veel haat krijgt, wil dat ook zeggen dat je sneller bekend wordt. Of je dit moet willen is maar net de vraag, aangezien het erg riskant zou kunnen zijn voor je imago. Toch zijn er zat mensen die dit doen om naamsbekendheid te krijgen en hierdoor veel geld te verdienen. Dit soort haat kan verspreid worden met online marketing waarbij sociale media veel wordt ingezet. Nu komen er steeds meer regels op verschillende kanalen van wat wel en niet toegestaan is om te publiceren, maar binnen deze regels zijn veel grijze gebieden.

Hoe blijf je hangen?

Die ene irritante reclame met die vervelende stem, blijven veel mensen herkennen zodra je een bepaald deuntje hoort of dergelijke. Je hoeft niet veel te doen om aandacht te kunnen krijgen, en niet alle negatieve aandacht is haat. Je kan ook gewoon vervelend of irritant worden gevonden omdat je naam of gezicht overal omhoog komt. Veel mensen zijn visueel ingesteld, hier kun je ook veel mee bereiken door bepaalde video’s op te nemen in plaats van alleen je reclame op de radio uit te zenden. Maar ook bijvoorbeeld reacties achterlaten onder de berichten van je concurrenten op social media, of veel interacties uitvoeren met je klanten onder je eigen berichten kan ook een enorme bijdrage leveren. Naast dit enigszins vervelende gedrag zijn er ook mensen die hele marketing teams achter zich hebben om bijvoorbeeld te shockeren. Ze proberen veel reactie op te wekken door onverwachte acties uit te voeren.

Viraal gaan: wat is dat?

Je hebt er waarschijnlijk al wel eens van gehoord, vaak is het een video of zelfs een foto van iets of iemand die de hele wereld over gaat en miljoenen weergaven heeft binnen een hele korte tijd. Dit gebeurt regelmatig en loopt als een vuurtje langs iedereen heen. De content die gepost is wordt massaal gedeeld, hierdoor zien steeds meer mensen het voorbij komen die het ook weer gaan delen. Het werkt als een soort piramide systeem. Wat het meest belangrijk is, is om mensen te prikkelen. Dit doe je door iets kort en simpel te houden, door proberen geen lange introducties te hebben en tijd te rekken. Dit helpt vaak niet mee. Wanneer je je content doelgericht houdt zul je zien dat het makkelijker gaat om meer weergaven te trekken. Hiernaast is enige mysterie of extremiteit enorm belangrijk, het doel hoeft niet per se shockeren te zijn maar wees uniek met je content.

Aandacht trekken kan lastig zijn

Het kan moeilijk zijn om veel mensen te betrekken bij jouw content, gelukkig zijn er zat mensen voor die verschillende opleidingen hebben gevolgd tot marketeer die jou kunnen assisteren om je juiste doelgroep en massa’s te laten bereiken.

Foto: geralt/Pixabay