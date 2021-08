Duurzaam en circulair ondernemen wordt steeds belangrijker

GRONINGEN – Omdat grondstoffen op onze planeet steeds schaarser worden, is het belangrijk dat we bewust omgaan met de wereld om ons heen. Dat stelt Kruizinga, waar duurzaamheid voorop staat. Het bedrijf uit Wapenveld handelt in opslag- en transportmiddelen en zet sterk in op circulair ondernemen.

Duurzaamheid is een woord dat we de afgelopen jaren steeds vaker tegenkomen. Het houdt in dat we iets produceren waarbij het milieu zo min mogelijk belast wordt. We lijken ons als mensen namelijk meer bewust van ons handelen ten opzichte van onze omgeving dan vroeger. Maar ook het hergebruik van goederen (of onderdelen daarvan) komt steeds vaker voor. Denk aan het kopen van tweedehands kleding via Marktplaats of een kringloopwinkel. Het voordeel hiervan is dat dit niet alleen beter is voor het milieu, maar vandaag de dag ook een kwalitatief en tegelijkertijd goedkoper alternatief is.

Circulariteit in de logistiek

Ook binnen de logistiek kan op verschillende manieren winst worden behaald op het gebied van duurzaamheid. Denk aan het herinrichten van de logistieke processen en het veranderen van verpakkingsmaterialen of bijvoorbeeld het gebruik van energiezuinige alternatieven, zoals ledverlichting. Maar uiteraard ook het kiezen voor gebruikte goederen in plaats van nieuwe goederen. Bij Kruizinga kan men daarom zowel nieuwe als gebruikte opslag- en transportmiddelen kopen en huren, zoals stapelbakken, containers, steekwagens, pallettrucks, transportwagens, oprijplaten, boxpallets, kasten en stellingen. Vanuit het 40.000 m² tellende logistieke centrum in Wapenveld worden goederen wereldwijd verzonden. En daarmee vervult Kruizinga een belangrijke rol binnen de circulaire economie. Het bedrijf koopt zelfs gebruikte goederen in op om ze weer op te knappen.

“Zowel in organisaties als bij particulieren kom je vaak spullen tegen die nog veel kwaliteit hebben, maar gewoonweg aan de kant worden gezet of tijdelijk niet worden gebruikt”, zo schrijft het bedrijf op haar website. “Kruizinga probeert zo duurzaam mogelijk te zijn door deze gebruikte goederen terug te koppen, in sommige gevallen op te knappen om kwaliteit te waarborgen en vervolgens deze gebruikte goederen weer in de markt te brengen. Wij bieden duurzame, circulaire oplossingen in een markt waar dat nog niet vanzelfsprekend is.”

Voorbeeldfunctie

Daarnaast werkt Kruizinga continu aan het leveren van een bijdrage op gebied van milieubesparing en circulariteit. Zo is het bedrijf zelf bewust bezig met het scheiden van afval en hergebruiken van producten. “Daarbij komt een stukje voorbeeldfunctie kijken, omdat je niet alleen bijdraagt aan milieuverbetering, maar ook werknemers een zetje in de goede richting geeft. Want een groenere wereld start bij jouw eigen onderneming!”

