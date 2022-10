Duurzame mobiliteit steeds belangrijker in Groningen

GRONINGEN – Net als vele andere provincies is Groningen bezig om een duurzame provincie te worden. Zo doet Groningen zelfs mee aan verschillende projecten samen met Europese landen. Samen met een groot team bedenken ze wat ze allemaal kunnen doen om de wereld duurzamer te maken. In verschillende labs worden onderzoeken gedaan. Maar niet alleen deze grote organisaties kunnen zorgen voor een duurzamere wereld, maar ook jij kan hierbij helpen. Ben je benieuwd hoe? Hieronder zie je een aantal opties om duurzaam te reizen, oftewel jouw steentje bij te dragen aan duurzame mobiliteit.

Elektrische auto

Een elektrische auto lease je ontzettend makkelijk en het brengt ook nog eens superveel voordelen met zich mee. Naast dat het minder CO2 uitstoot, is het ook nog eens voordeliger voor je portemonnee. Zo hoef je niet in een keer een groot bedrag uit te geven, want bij een leaseauto betaal je maandelijks een standaardbedrag. Zo ben je dus niet in een keer al je geld kwijt. Als je dan nog duurzamer wil zijn, dan kan je ook nog gaan voor occasion lease. Hierbij lease je een tweedehandsauto, en dit kunnen ook elektrische auto’s zijn. Deze auto’s zijn dan misschien wel niet nieuw, maar ze hebben nog steeds dezelfde kwaliteit als die van een nieuwe auto. De auto’s die gebruikt worden voor occasion lease zijn namelijk nog erg jong. Het grote voordeel aan een occasion auto is dat je een stuk goedkoper kunt leasen en dat de auto’s snel leverbaar zijn.

Deelmobiliteit

Als je wat kleinere afstanden gaat rijden dan kan je net zo goed een scooter pakken: of je nou van de ene kant van de stad naar de andere kant gaat, of van dorp naar dorp. Maar om zelf een elektrische scooter aan te schaffen, moet je diep in de buidel tasten. Daarom heb je in onder andere Groningen tegenwoordig deelscooters. Deze scooters kan je via een app unlocken zodat je erop kan rijden. Zo heb je in Groningen de elektrische scooters van Felyx. Hiervoor betaal je 30 cent per minuut. Deze zogenoemde deelmobiliteit is een stuk beter voor het milieu, aangezien het aantal vervoersmiddelen zo wordt beperkt in de stad.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Noord-Nederland is tegenwoordig al veel duurzamer dan dat het ooit was. Zo rijden veel bussen tegenwoordig op waterstof. Naast waterstofbussen zie je ook steeds meer elektrische bussen rijden. Beide bussen zijn een stuk beter voor het milieu, aangezien ze niet meer rijden op brandstof. Daarnaast kan je voor langere afstanden ook een trein pakken in plaats van de auto. Vaak ben je dan ook nog goedkoper uit als je het vergelijkt met de hoge benzinekosten van tegenwoordig, én je stoot minder CO2 uit.

Foto: Joenomias/Pixabay