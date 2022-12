Een aangenamer leven in Groningen met snel internet

GRONINGEN – Het leven in Nederland is niet slecht. We hebben mooie voorzieningen, we hebben over het algemeen een goede hygiëne en veel is goed geregeld. Ook is veel niet goed geregeld en daar komen we de laatste tijd allemaal we snel achter, maar dat terzijde. Waar het om gaat, is dat het in Nederland vrij lekker wonen is. Waar het nog lekkerder wonen is? In Groningen natuurlijk! Er is geen betere plek die je kunt bedenken om te wonen en dat hoef je jou (en ons) natuurlijk niet te vertellen. Je bent er thuis en je wil er niet meer weg. Dat betekent echter niet dat er geen ruimte is voor verbetering. Integendeel zelfs, dat is er altijd. In deze blog lees je hoe deze verbetering zich vertaalt in het internet en hoe je dit voor elkaar krijgt.

Internet

Internet is belangrijk. We zijn er enorm afhankelijk van geworden en dat is niet erg, maar dat betekent wel dat je een goede verbinding moet hebben. Met bijvoorbeeld een internet only abonnement krijg je dat dan voor elkaar. Dit is een uitermate goede optie wanneer je al gesetteld bent voor je televisie- en mobiele telefonie abonnement en alleen nog een goed internet abonnement wenst. Je kunt dan een geheel eigen pakket samenstellen op het gebied van je internet. Snelheid, maandelijkse flexibiliteit, toch het al dan niet inclusief zijn van televisie en mobiele telefonie en ga zo maar door; jij hebt de touwtjes in handen. De opties die je dan hebt, die zijn behoorlijk veelzijdig. Hieronder vertellen we je graag over de opties die er zijn, waaronder die van gigabit internet.

Internetabonnement

Als je dan een internet abonnement wenst af te sluiten, dan heb je veel opties. Toch is het eerst goed om te weten wat je opties nu écht kunnen zijn. Dit doe je door bijvoorbeeld eens te kijken naar de beschikbaarheid. Op de site van een provider kun je dan je adres invoeren om te kijken wat er mogelijk is. Glasvezel, misschien zelfs XGS-PON, oftewel gigabit? Oh ja, gigabit! Gigabit is een vorm van glasvezel, en dan wel de nieuwste technologie op dit gebied. Glasvezel is een kabel die bestaat uit glazen vezels, zo dun als haartjes, die data (informatie) door zich heen laten schieten. Door het kaatsen tegen de zijkant van deze glazen vezels, kunnen deze kabels informatie razendsnel doorgeven en verwerken zonder daarbij bijvoorbeeld grote bestanden te comprimeren.

Keuzes

De snelheid die je wenst voor je internetabonnement, is natuurlijk ook afhankelijk van de opties die je hebt. Als je eenmaal hebt gekeken naar de beschikbaarheid van je internet zoals hierboven genoemd, kun je daar een knoop over doorhakken. XGS-PON beschikbaar? Misschien wel handig om te hebben! Toch hoef je je geen zorgen te maken over de gebondenheid aan je keuzes. Toch niet tevreden, toch meer of toch minder? Geen probleem. Met veel flexibele pakketten heb je de mogelijkheid tot maandelijks aanpassen. Heel handig, want zo kun je eerst eens uittesten of het mogelijk wel iets voor je is.

Foto: Pixabay