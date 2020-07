Fietsen voor m’n eten genomineerd voor Tour de Force

Consumentenplatform Fietsen voor m’n eten is een van de drie genomineerden van de Tour de Force Innovatieprijs 2020. De nominatie werd deze week bekend gemaakt aan initiatiefnemer Marja van der Ende, die het platform in juni had aangemeld. De innovatieprijs is een verkiezing voor fietsinitiatieven, ideeën en producten om het fietsen te stimuleren of het fietsgebruik en fietsverkeer makkelijker en veiliger te maken. De volgende stap is het maken van een pitchfilmpje, waarop tijdens het Nationaal Fietscongres op 3 september door de bezoekers gestemd kan worden. Na de stemronde wordt de winnaar tijdens het congres bekend gemaakt.

De juryleden bestaan uit vertegenwoordigers van de Tour de Force, de Fietsersbond en de ANWB. Zij hebben 14 inzendingen beoordeeld op innovativiteit, uitvoerbaarheid, reproduceerbaarheid en bereik om tot de drie genomineerden te komen. De winnaar ontvangt een bedrag van € 10.000 om de uitvoering en groei van het idee, product of initiatief te bevorderen.

Fietsen voor m’n eten is een informatiebron voor fietsers die hun dagelijkse eten bij elkaar willen sprokkelen bij stalletjes langs de weg, boerderijen, kwekerijen en kleine winkeliers. Ook in Groningen heeft Fietsen voor m’n eten inmiddels een actieve regio. Voorfietser Sytse Wijnja, maatschappelijk activeerder van Kwartier Zorg en Welzijn zet zich in om de streek in kaart te brengen en anderen te motiveren om vaker de fiets te pakken voor de boodschappen, zoveel mogelijk rechtstreeks van de bron waar het geproduceerd wordt. Fietsen voor m’n eten streeft naar landelijke dekking, maar met regionale kracht door een lokale inwoner als fietsende voorbeeld. Sytse zoekt voor onze regio nog meer voorfietsers.

Het oordeel van de jury over Fietsen voor m’n eten werd als volgt samengevat: “Mooi origineel initiatief ‘van onderaf’ met veel positieve kanten. Lokaal begonnen en inmiddels verschillende regio’s en landelijke potentie / groei. Consumentenplatform door vrijwilligers. Ondersteunt ‘fietsen als brede mobiliteitsvorm’. Mooie verbinding met lokale ondernemers. TdF bijdrage kan helpen bij ‘professionaliseringsslag’. Sympathiek initiatief, past helemaal in deze tijd van lokaal eten, gezondheid en tegengaan van eenzaamheid. Snel uitvoerbaar en goed reproduceerbaar (waar de TdF prijs een bijdrage aan kan leveren).”

Meer informatie over de Fietsen voor m’n eten groep in Groningen is te vinden op www.fietsenvoormijneten.nl/regio/noordoost-groningen. Er is ook een actieve Facebookgroep waar tips en fietsverhalen gedeeld worden: Fietsen voor m’n eten – Noordoost-Groningen.

Foto: Fietsen voor m’n eten