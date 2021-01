‘Gebruik van VPN bij thuiswerken flink gestegen’

GRONINGEN – Het gebruik van een virtueel persoonlijk netwerk (VPN) is sinds de aanvang van de coronacrisis flink gestegen. Dat meldt NU.nl op basis van cijfers van het internationale technologiebedrijf Cisco.

Nu we massaal thuiswerken zijn er steeds meer organisaties die voor hun medewerkers een VPN-dienst nodig hebben. Met zo’n VPN kunnen gebruikers op afstand extra veilig internetten en wordt het kantoornetwerk als het ware doorgetrokken naar huis. Via deze beveiligde verbinding kan men dan thuis in de bedrijfsomgeving aan het werk om onder andere werkmail te bekijken of zakelijke documenten aan te passen.

Nederland koploper in zakelijke VPN’s

Aanbieder Cisco zag vanaf maart vorig jaar een vertienvoudiging van de verzoeken voor een zakelijke VPN. Uit data blijkt dat de vraag in Canada, Nederland en Oostenrijk steeg met meer dan 200 procent. Deze stijging in Nederland was wereldwijd het sterkst met maar liefst 240 procent. In Italië steeg het gebruik van zakelijke VPN’s met slechts 10 procent. Dit verschil is opmerkelijk, maar een verklaring hiervoor wordt niet gegeven.

Extra beveiligde VPN-varianten in trek

De meest populaire VPN-variant is volgens Cisco een VPN met multifactorauthenticatie (MFA). Medewerkers moeten dan een extra verificatie uitvoeren om in te kunnen loggen bij een VPN-dienst, zoals het invoeren van een verificatiecode die ze via sms of per e-mail hebben krijgen toegestuurd. De vraag naar de extra verificatie zien ze ook bij securitybedrijf ESET dat onder andere licenties aanbiedt voor MFA. Tegenover RTL Nieuws liet het bedrijf in maart weten dat ze meer aanvragen hebben ontvangen dan in het hele vierde kwartaal van het jaar ervoor.

Technische verschillen in VPN’s

Normaal gesproken zijn VPN-diensten betaalde diensten, maar door de coronacrisis worden een aantal VPN’s tijdelijk gratis of tegen een hoge korting aangeboden. Denk hierbij aan diensten zoals ExpressVPN, Private Internet Access en VPN Nederland. De laatstgenoemde biedt op het moment van schrijven een korting van zelfs 73 procent. Maar naast de prijs zijn er ook technische verschillen tussen VPN-diensten. Kijk daarom altijd goed naar de specificaties die een VPN moet hebben aan om de eisen van jouw organisatie te voldoen.

Foto: StefanCoders/Pixabay