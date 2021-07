‘Gebruik VPN stijgt in tijd van toenemende cybercriminaliteit’

GRONINGEN – De cybercriminaliteit in Nederland is de afgelopen periode flink toegenomen. Dat laat de politie weten in een nieuwsbericht op haar site. Cybercrime lijkt sinds de coronacrisis zelfs met factor 3(!) gestegen te zijn. Niet verwonderlijk dus, dat steeds meer Nederlanders en Groningers voor het gebruik van een VPN kiezen.

Wat is een VPN?

Een VPN (Virtual Private Network) zorgt voor een beveiligde verbinding met het internet. Wanneer je gebruik maakt van een VPN, wordt er eerst verbinding gemaakt met een server naar keuze, voordat je in verbinding komt met het internet. Dit zorgt ervoor dat zowel jouw daadwerkelijke locatie als je IP-adres verborgen zijn: wat de kans op hacks of het verlies van persoonlijke gegevens natuurlijk ontzettend klein maakt.

Een VPN is dus een anonieme en veilige manier om gebruik te maken van het internet. Maar zoals steeds meer Nederlanders ontdekken, is een VPN ook bij uitstek geschikt om het streaming aanbod uit te breiden.

Films en series streamen

Je zal namelijk vast de eerste niet zijn die door het Netflix of Disney+ aanbod heen bladert en al snel bemerkt dat je ‘bijna alles’ al wel gezien hebt. En die ene film of serie die je écht niet wilt missen, is alleen via de Amerikaanse Netflix te zien. Netflix heeft nu eenmaal per regio een ander aanbod, en wanneer jij vanuit de Verenigde Staten inlogt krijg je een compleet andere bibliotheek te zien dan vanuit Nederland.

En dit is waar het gebruik van een VPN een oplossing biedt. Omdat je via servers over de hele wereld verbinding kunt maken met het internet, ben je niet alleen anoniem, maar verandert ook de locatie van je internetgebruik. Maak je bijvoorbeeld verbinding met een server in de Verenigde Staten – dan zou Netflix dus moeten denken dat jij vanuit de Verenigde Staten inlogt. Dit zou betekenen dat je vanaf je bank in Groningen, toegang hebt tot het streaming aanbod van ieder land dat je jezelf kunt indenken.

De beste VPN voor streaming

Klinkt te mooi om waar te zijn? Helaas is dit in sommige gevallen ook zeker zo. Niet iedere VPN is namelijk in de mogelijkheid om je met de juiste servers te verbinden, en je ook nog eens toegang tot streamingdiensten zoals Netflix te geven. Dit soort diensten hebben natuurlijk allerlei blokkades ingesteld om ervoor te zorgen dat het gebruik van een VPN je niet zomaar toegang geeft tot alle bibliotheken.

Gelukkig zijn er een aantal VPN-aanbieders die hier goed over nagedacht hebben. Zo vind je VPN-aanbieders met speciale servers voor het streamen, die zich perfect om de blokkades heen weten te werken. Daarnaast bieden deze VPN-aanbieders een uitgebreide keuze uit servers over de hele wereld, een brede bandbreedte om vertragingen te voorkomen, hoge snelheden en hoge videokwaliteit.

Veilig internetten met een VPN

Maar naast het makkelijke streamen, biedt een VPN natuurlijk meer voordelen: zeker in tijden als deze. De VPN versleutelt je internetactiviteit, wat betekent dat deze voor niemand zichtbaar is. Daarnaast zorgt het zero-log beleid ervoor dat activiteit en persoonlijke data nergens opgeslagen wordt; en dus ook niet gevoelig is voor datalekken of hack activiteiten. Het is dan ook de ideale manier om veilig én anoniem gebruik te maken van het internet.

Foto: StefanCoders/Pixabay