Geld besparen? 4 Geheimen waarom sim-only de beste keuze is

GRONINGEN – In de wereld van mobiele telefoons zijn er talloze opties en keuzes die consumenten moeten maken. Een van die keuzes is het kiezen tussen een abonnement of een sim-only. Hoewel abonnementen vaak populairder lijken te zijn, zijn er verschillende redenen waarom een sim-only eigenlijk de beste keuze kan zijn. In dit artikel onthullen we vier geheimen achter sim-only en waarom het de beste keuze kan zijn voor jouw mobiele telefoon behoeften.

Flexibiliteit en vrijheid

Een van de grootste voordelen van een Sim Only abonnement is de flexibiliteit en vrijheid die het biedt. Met een sim-only heb je de mogelijkheid om maandelijks je abonnement aan te passen of te annuleren, zonder vast te zitten aan lange contracten. Dit betekent dat je gemakkelijk kunt overstappen naar een andere provider of een ander tariefplan kunt kiezen, afhankelijk van je behoeften.

Dit is vooral handig als je bijvoorbeeld een jaar in het buitenland gaat studeren of werken. Je kunt je sim-only abonnement pauzeren of zelfs opzeggen zonder grote kosten. Daarnaast kun je ook profiteren van nieuwe aanbiedingen en tarieven die regelmatig worden geïntroduceerd door providers, omdat je niet vastzit aan een langdurig contract.

Kostenbesparing

Een ander groot voordeel van sim-only is de kostenbesparing. Sim-only abonnementen zijn over het algemeen goedkoper dan abonnementen met een toestel. Dit komt doordat je alleen betaalt voor de simkaart en het gebruik van de telefoon, zonder extra kosten voor het toestel zelf.

Als je al een goede telefoon hebt, is het dus zonde om te betalen voor een nieuwe telefoon bij een abonnement. Met een sim-only kun je geld besparen, omdat je alleen betaalt voor hetgeen wat je daadwerkelijk nodig hebt: de belminuten, sms’jes en data.

Daarnaast bieden sim-only abonnementen vaak meer keuze in tarieven en bundels, zodat je kunt kiezen wat het beste bij je past. Je kunt bijvoorbeeld een kleinere 5g Sim Only bundel kiezen als je weinig gebruik maakt van je telefoon, of juist een grotere bundel als je veel belt en internet.

Geen BKR-registratie

Een ander geheim achter sim-only is dat het geen BKR-registratie met zich meebrengt. Bij abonnementen met een toestel word je vaak geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), omdat je een lening afsluit voor het toestel. Dit kan invloed hebben op je kredietwaardigheid en het afsluiten van andere leningen, zoals een hypotheek.

Met een sim-only heb je dit probleem niet, omdat je geen lening afsluit voor een toestel. Dit maakt het aantrekkelijk voor mensen die hun kredietwaardigheid willen behouden of verbeteren.

Duurzaamheid

Ten slotte is sim-only ook een duurzame keuze. Doordat je geen nieuw toestel hoeft aan te schaffen bij een sim-only, draag je bij aan het verminderen van elektronisch afval. Veel mensen vervangen hun telefoon namelijk voornamelijk vanwege een verlopen abonnement, terwijl het toestel zelf nog prima werkt.

Door te kiezen voor een sim-only kun je je telefoon langer gebruiken en dus langer bijdragen aan een duurzamere wereld. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

Foto: Lum3n/Pexels