Goede webhosting is belangrijker dan je denkt. Dit is waarom:

Zichtbaar zijn via internet is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Tijdens de lockdown besteedde de gemiddelde consument meer tijd en geld online. En voor veel ondernemers was hun website in die periode zelfs de enige manier om inkomsten te kunnen blijven genereren. Maar wat maakt een succesvolle website? De basis van een goede website is goede hosting, oftewel de webserver waarmee de site naar het wereldwijde web wordt gestuurd. Bijvoorbeeld door de hosting bij mijn.host.

Goede hosting

Voor niet-technici is het kiezen van een degelijke hostingpartij niet een erg interessante aangelegenheid, maar een goede site staat of valt toch echt bij goede webhosting. Vaak merk je pas achteraf wanneer dit niet goed geregeld is. En dat is het eigenlijk al te laat. Daarom lichten we in dit artikel toe wat het belang is van een goede hostingprovider én van een goede backup-faciliteit: twee aspecten die je als website-eigenaar goed geregeld moet hebben.

Fysieke locatie

Wist je bijvoorbeeld dat de positie van je website in Google te maken heeft met de webhosting die je kiest? Google hecht veel waarde aan de laadtijd van een website. Voor een goede gebruikerservaring wil de zoekmachine namelijk dat sites snel laden en beloont het deze snelle sites met een hogere positie. De laadtijd hangt deels af van de plek waar de server van de website is gevestigd. Wanneer de hostingprovider in de Verenigde Staten zetelt, kun je er vanuit gaan dat de laadtijd een stuk langzamer is dan wanneer deze in Groningen gevestigd zou zijn. Zorg dus voor een hostingpartij met servers die het liefst in Nederland gestationeerd zijn.

Domeinextensie

Ook de country code toplevel domain (kortweg ccTLD) van je site speelt mee. Dat is een hele mond vol voor de domeinnaamextensie van je website, bijvoorbeeld .nl, .com en .org. Er zijn tientallen verschillende domeinextensies en elke extensie heeft zijn eigen specifieke doelgroep. Ben je ondernemer in Groningen en wil je een website voor je onderneming? Dan heeft .nl de voorkeur. Waarom? Omdat een .nl geassocieerd wordt met Nederland. De zoekmachine én de gebruiker weten meteen dat het een Nederlandse website betreft. Wanneer de gewenste domeinnaam al bezet is, biedt .com een goede tweede keus. Bij twijfel kun je altijd je hostingprovider vragen.

Reputatie

Niet alleen de fysieke locatie van de webhostingpartij is belangrijk. Ook de reputatie van een provider speelt mee. Je wilt een betrouwbare partij die de zaakjes goed op orde heeft. In welke mate zijn de gegevens op de server bijvoorbeeld beschermd tegen incidenten, zoals een storing, crash, brand of menselijke fouten, zoals het per ongeluk verwijderen van de inhoud? Op welke manier regelt de hostingpartij de back-up van de servers? En hoe vaak? Heeft de provider een goede helpdesk? En wat gebeurt er met de site als de provider failliet gaat? Kortom, allemaal aspecten die belangrijk zijn voor het succes van jouw website. Het belang van goede webhosting dient dus niet onderschat te worden!

Foto: jarmoluk/Pixabay