Gogo gadget: 4 stoere gadgets voor kinderen

GRONINGEN – Er zijn constant nieuwe ontwikkelingen gaande binnen de technologie. Niet alleen voor volwassenen komen er steeds nieuwe gadgets uit. Ook voor kinderen komen er tegenwoordig geavanceerde gadgets of speelgoed op de markt.

Kinderen vinden gadgets over het algemeen erg leuk, omdat ze vaak over leuke functies beschikken en kinderen graag nieuwe dingen leren. In dit artikel lees je daarom een aantal voorbeelden van stoere gadgets voor kinderen, zodat je hopelijk wat inspiratie op kunt doen voor een aankomende verjaardag of feestdag.

1. Horloge met belfunctie

Het is algemeen bekend dat kinderen graag vaak hun ouders nadoen. Zo ook wat betreft hun gadgets. Je ziet kinderen bijvoorbeeld vaak met een speelgoedtelefoon of -tablet rondlopen. Een andere gadget die populair is, is de smartwatch. Zelfs hiervan is tegenwoordig een variant voor kinderen op de markt. Een horloge voor kinderen met belfunctie is er in allerlei varianten, lijkend op diverse modellen voor volwassenen. Zo kun je bijvoorbeeld een variant kiezen die lijkt op die van jou, zodat jouw kind het gevoel heeft dat hij of zij dezelfde gadget heeft als jou.

2. Robot voor kinderen

Een ander type gadget waar veel ontwikkeling in is, en wat ook voor kinderen beschikbaar is, zijn robots. Ze werden eerder al ingezet als zorgrobot voor ouderen, maar tegenwoordig zijn er allerlei soorten robots voor kinderen te vinden, passend binnen elk budget. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een robot die kan dansen, zingen en praten en via je smartphone bestuurbaar is. En daarnaast heb je nog robotdieren of educatieve robots die ingezet kunnen worden om het leren leuker te maken voor je kinderen.

3. Galaxylamp

Iets dat het afgelopen jaar ook enorm is toegenomen in populariteit, is de galaxylamp. Dit is een lamp die je op een kastje of op de grond kunt plaatsen en vervolgens een soort heelal projecteert op het plafond. Kinderen kunnen hiervan tot rust komen, doordat het fijne kleuren zijn om naar te kijken. Ook hier zijn veel varianten van op de markt, zoals met sterretjes om het galaxy-effect te benadrukken. Ook zijn er bewegende galaxylampen, waardoor de levendigheid wordt vergroot. Dit kan bovendien erg ontspannend werken voor een kind.

4. Mini-drone

Een andere toffe gadget is een drone. Kinderen vinden drones vaak erg cool. Het zijn unieke gadgets die rond kunnen vliegen en die ze zelf kunnen besturen. Voor kinderen is hier een minivariant van op de markt. Dit is dus een kleine drone die niet bestuurbaar is met een afstandsbediening, maar gewoon met de hand. De drone bevat infraroodsensoren die merken wanneer zich een oppervlak onder de drone bevindt en zal dan omhoog bewegen. Je kunt dus je hand onder de drone houden om hem te besturen. Bovendien kunnen drones ook een therapeutische werking hebben op kinderen met autisme.

Foto: Finmiki/Pixabay