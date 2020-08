Groningen minst geneigd tot vermindering vleesconsumptie

Uit analyse van de gegevens van meer dan 75.000 Nederlanders die hebben deelgenomen aan de Veggie Challenge van ProVeg blijken opvallende verschillen: bijna 50% van alle deelnemers is afkomstig uit Noord- en Zuid-Holland, Groningen levert 2,6% en slechts en slechts 7% van alle deelnemers is man.

Aanleiding voor de analyse van alle deelnemers vormde de optimalisatie van de Veggie Challenge App, waarmee het deelnemers nog gemakkelijker wordt gemaakt hun vleesconsumptie te verminderen. De challenge is in 2011 door ProVeg ontwikkeld en helpt deelnemers om 30 dagen lang minder tot geen vlees te eten, met behulp van recepten, tips en persoonlijke coaching.

Deze pragmatische aanpak vormt een eerste stapje naar een langere periode waarin de deelnemers bewust met hun vleesconsumptie omgaan. ProVeg werkt wereldwijd aan de vermindering van de consumptie van dierlijke producten, met als missie om die voor 2040 te halveren.

Provinciale verschillen

Uit de herkomstanalyse blijkt verder dat de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland respectievelijk 12%, 11% en 8% van de deelnemers leveren, de overige provincies komen niet boven de 5% uit. Volgens Veerle Vrindts, CEO en oprichter van de Nederlandse tak van ProVeg, is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers te verklaren.

“Wij zien al jaren dat vrouwen de drijvende kracht zijn achter de vegarevolutie. Ondanks groeiende emancipatie in de keuken, is in veel gezinnen vaak de vrouw degene die kookt, beslist wat er op tafel komt en welke boodschappen in huis worden gehaald. Meerdere deelneemsters vertellen ons achteraf dat niet alleen zijzelf, maar ook hun partner en kinderen plantaardig aten tijdens de Veggie Challenge. Soms merkte de rest van het gezin het verschil niet eens op.”

Dat het verschil in geografische herkomst zo groot is, verrast haar: “Het is bekend dat plantaardig eten vooral in een stroomversnelling zit in grote steden waar veel millennials wonen én er keuze is uit een uitgebreid vega(n) aanbod in de horeca, zoals Amsterdam en Rotterdam. Maar ook in kleinere steden zoals Utrecht, Nijmegen en Groningen zie je heel positieve ontwikkelingen. Deze hebben sinds kort bijvoorbeeld zelfs een eigen vegan studentenvereniging en de plantaardige horecagelegenheden springen er als paddenstoelen uit de grond.”

Babyboomers versus millennials

De leeftijdsanalyse van de deelnemers van de Veggie Challenge geeft een evenwichtiger beeld: Nederlanders tussen de 21 en 30 jaar oud vormen de grootste groep deelnemers met 26%, 31-40 jarigen en 41-50 jarigen leveren beide 21%. Het aantal 51-60 jarigen dat de Veggie Challenge heeft gevolgd is met 18% wel iets hoger dan vooraf gedacht. Mensen boven de 60 jaar en onder de 20 jaar vormen beide 7% van het totaal aantal deelnemers.

Veggie Challenge App

Bij de optimalisatie van de app is rekening gehouden met zo divers mogelijke wensen en voorkeuren. Met de toevoeging van vele recepten, een weekmenu-planner en boodschappenhulp wordt de Veggie Challenge voor iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond, nog aantrekkelijker. De vernieuwde app is vanaf nu (gratis) in de Play Store en App Store te downloaden.

ProVeg Nederland heeft, mede als gevolg van de verbeterde app, de ambitie om in 2020 150.000 nieuwe deelnemers te verwelkomen. Ze focussen zich -na de opvallende uitkomsten- onder andere op het bereiken van deelnemers uit Oost- en Noord Nederland.

Veganisten, vegetariërs en flexitariërs

Volgens het meest recente onderzoek (NU.nl, 2018) noemt 1% procent van de Nederlanders zich veganist. Tussen de 2 en 4,5 procent van de Nederlanders is vegetariër. De schattingen variëren omdat het begrip ‘vegetariër’ in onderzoeken niet altijd duidelijk wordt gedefinieerd. Ruim twee derde van de Nederlanders valt onder de noemer flexitariër; iemand die één of meer dagen per week geen vlees, vis of vleeswaren eet.

Voor veel mensen is zo’n ‘flexibele’ vorm van vegetarisme een pragmatische manier om met hun idealen om te gaan. Voor anderen is het een overgangsperiode naar een vegetarisch of veganistisch dieet. De groep flexitariërs is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Over ProVeg en de VeggieChallenge

ProVeg is de eerste internationaal actieve organisatie die zich exclusief inzet voor plantaardige voeding. Het goede doel werkt met overheden, private bedrijven, publieke instituties, medische professionals en beschikt over een achterban van honderdduizenden consumenten wereldwijd. Dertig dagen minder vlees eten met de ProVeg Veggie Challenge is goed voor lijf, de planeet en het redt dierenlevens. Kijk op veggiechallenge.nl voor meer informatie.

Foto: ProVeg Nederland