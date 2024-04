Groningen zoekt techbedrijven voor Next Web Conference

GRONINGEN – Gemeente Groningen en Akkoord van Groningen nodigen startups en techbedrijven uit voor The Next Web Conference 2024. Er is beperkt plek. Meer informatie en het registratieformulier vind je op makeitinthenorth.nl/tnw.

The Next Web Conference is dé tech-conferentie van Europa en vindt plaats op 20 en 21 juni 2024 in Amsterdam. Groningse techbedrijven krijgen daar de kans zich te presenteren aan een wereldwijd publiek. Er komen 10.000 professionals en 1.500 startups uit meer dan 120 landen samen om te netwerken en de nieuwste tech- innovaties te delen. Bekende sprekers dit jaar zijn onder andere de CEO’s van Booking.com, Bunq en Vinted.

Als onderdeel van de Groningse delegatie kun je jouw tech-vacatures showcasen, deelnemen aan inspirerende sessies, netwerken met investeerders en krijg je de kans om de nieuwste technologische ontwikkelingen te ervaren. Vergezel onze lokale startups zoals Naya, MemoryLab en GoReply bij de Groningen booth.

Op zoek naar talent?

Op deze conferentie loopt veel medior-senior tech talent rond die open staat voor nieuwe baankansen. Ook zijn er veel investeerders, interessante startups, en natuurlijk boeiende presentaties van tech-leiders, waardevolle netwerkmogelijkheden en de kans om diepgaande kennis op te doen over de nieuwste tech-trends en – innovaties.

Waarom aansluiten bij de Groningse delegatie?

Je krijgt allereerst 50% korting op tickets. Daarnaast beging het netwerken al voor vertrek vanuit Groningen. Leer de delegatie kennen en leg daarmee de basis voor waardevolle connecties tijdens de reis. Je profiteert van gratis busvervoer van Groningen naar Amsterdam en terug, georganiseerd voor de delegatie, en hebt de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief te verblijven in een hotel met andere delegatieleden, waardoor de TNW-ervaring nog waardevoller wordt. Het hotel zal binnenkort bekend gemaakt worden.

‘Veelzijdig, energie en waardevol’

Dion ten Heggeler, Hoofd business development, communicatie en oprichter van Chordify: “Chordify pitchte de afgelopen 10 jaar product en uitkomsten van hackathons op TNW (ook in Amsterdam en New York). Het is een veelzijdig, energiek evenement, vol waardevolle ontmoetingen. Het is belangrijk dat Nederland en in het bijzonder Groningen, als tech stad, er geprofileerd wordt want daar profiteren we van bij de werving van mensen.”

‘Waardevol contact en beter presenteren’

Lusanne Tehupuring, CEO en founder van Enatom: “Als early stage startup was het waardevol om aanwezig te zijn bij The Next Web. Vooral vanwege twee dingen: ik heb sindsdien waardevol contact met andere deelnemers van de delegatie en we hebben echt heel veel geleerd over hoe we ons nog beter kunnen presenteren naar de buitenwereld. TNW is daar een goed podium voor omdat je veel verschillende doelgroepen spreekt.”

Foto: The Next Web Conference