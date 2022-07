Gronings bedrijf maakt beeldbellen in chatgesprek mogelijk

GRONINGEN – Het Groningse bedrijf WeSeeDo heeft de handen ineen geslagen met OBI4wan om chatgesprekken te combineren met beeldbellen. Met maar één klik kan vanuit de chat een beeldbelgesprek worden opgestart. Ideaal voor organisaties die veelal via chat contact hebben met hun klanten.

OBI4wan biedt customer service professionals de tools waarmee zij hun klanten een soepele klantervaring kunnen bieden over alle digitale voorkeurskanalen zoals social media, live chat en messaging apps als WhatsApp en Facebook Messenger heen. WeSeeDo stelt organisaties in staat om – zonder iets te hoeven downloaden of installeren – op een makkelijke, gepersonaliseerde en vooral veilige manier met klanten te beeldbellen.

Efficiënter, effectiever en gerichter contact

De integratie van beide oplossingen zorgt ervoor dat organisaties binnen een chatgesprek met één druk op de knop beeld kunnen bijschakelen. Dit kan eenvoudig en laagdrempelig door het delen van een link. Door beeld in te schakelen kan een medewerker meekijken en de situatie beoordelen. Hierdoor kan de chattijd aanzienlijk verkort worden.

Naast een betere inventarisatie, kan iemand zo sneller de juiste vervolgstappen bepalen en collega’s beter aansturen. Denk bijvoorbeeld aan een vergunningsaanvraag bij de gemeente waarbij via beeldbellen meegekeken kan worden naar het object of bijvoorbeeld een medisch consult met een specialist. Het contact wordt daarmee naast persoonlijker ook efficiënter, wel zo fijn voor beide partijen.

‘Veilig en gemakkelijk beeldbellen’

Harry Schouten, CCO OBI4wan, zag direct de toegevoegde waarde. “Onze samenwerking trekt omnichannel klantcontact naar een hoger niveau. Voor zowel organisatie als klant zit de toegevoegde waarde echt op het persoonlijk en efficiënte aspect, vooral bij complexere conversaties.”

Iebele Otten, oprichter van WeSeeDo, is blij met deze samenwerking: “Als integratiebeeldbelspecialist is het mooi om te zien dat ook OBI4Wan haar chattool heeft gekoppeld met WeSeeDo. Dit zorgt voor veilig en gemakkelijk beeldbellen tijdens chatgesprekken voor zowel haar klanten als eindklanten. In de toekomst willen we de samenwerking verder uitbreiden met onder meer een koppeling met DigiD.”

Over OBI4wan

Sinds de oprichting in 2011 helpt OBI4wan grote organisaties met een succesvolle inzet van media monitoring en online klantcontact. De gebruiksvriendelijke tools ondersteunen klanten met online- en offline media monitoring, webcare, messaging, social analytics en content publishing. Tot de klantenkring behoren grote multinationals en overheden als ING, Univé, PostNL en Gemeente Utrecht. Sinds 2022 is OBI4wan onderdeel van Spotler Group.

Over WeSeeDo

Beeldcommunicatie veiliger, gemakkelijker en gepersonaliseerd maken. Dat is de missie van WeSeeDo. In een tijdperk vol digitale transformaties wordt menselijk contact en vertrouwen steeds belangrijker. WeSeeDo blaast non-verbale communicatie op internet nieuw leven in. WeSeeDo maakt het voor bedrijven en (overheids)organisaties makkelijker om op een eenvoudige en veilige manier beeldbelcontact te hebben met hun klanten.

Foto: WeSeeDo